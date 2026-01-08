ASUS представила новинки на CES 2026 (фото)
Компания ASUS представила технологические новинки на выставке CES 2026. Большинство из них касаются искусственного интеллекта.
Об этом сообщила компания в пресс-релизе.
ASUS продемонстрировала технологии на основе ИИ, которые имеют целью повысить производительность, творческий потенциал, а также улучшить жизнь пользователя.
ИИ-стратегия ASUS базируется на семи ключевых направлениях: инфраструктура, устойчивое развитие, рабочее пространство, промышленность, повседневная жизнь, творчество и здравоохранение.
«Искусственный интеллект по-настоящему ценен тогда, когда он облегчает работу, дарит вдохновение для творчества и совершенствует нашу повседневную жизнь», — заявил Самсон Ху, соруководитель ASUS.
Что нового представила компания ASUS на CES 2026
ASUS ExpertBook Ultra
ASUS показала новый ноутбук, оснащенный искусственным интеллектом и обновленный дизайн.
Это ноутбук категории Copilot+ PC. Его вес — 0,99 кг, а толщина — 10,9 мм. Корпус сделан из магниево-алюминиевого сплава с нанокерамическим напылением.
Ноутбук обеспечивает современные многозадачные возможности на базе ИИ, ускорение рабочих процессов и выполнение сложных задач искусственного интеллекта. Устройство также оснащено системой защиты ASUS ExpertGuardian, охватывающей технологию Secured-core PC, биометрическую аутентификацию, а также BIOS и драйверы корпоративного уровня.
ASUS UGen300 USB AI Accelerator
ASUS UGen300 USB AI Accelerator раскрывает возможности периферийного ИИ, мгновенно превращая любое устройство в рабочую станцию, готовую к работе с алгоритмами искусственного интеллекта.
Он оснащен процессором Hailo-10H с мощностью ШИ-ускорения 40 TOPS и 8 ГБ выделенной LPDDR4 памяти. Он способен легко справиться с большими моделями и сложными задачами в сфере ИИ. Устройство совместимо с Windows, Linux и Android.
Мини-ПК ASUS NUC 16 Pro
Мини-ПК ASUS NUC 16 Pro предлагает быструю, интеллектуальную и безопасную платформу для предприятий внедряющих технологии искусственного интеллекта.
Он оснащен процессором Intel Core Ultra X9 Series 3 и памятью LPDDR5x, позволяющим ему быстрее разрабатывать решения в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и расширенного анализа данных.
Он также оснащен технологией ASUS AI SuperBuild, которая позволяет пользователям обучать и донастраивать большие языковые модели локально. Это обеспечивает безопасность конфиденциальных данных и обеспечивает эффективную работу автономных ШИ-агентов.
ProArt GoPro Edition
ProArt GoPro Edition — это ноутбук-трансформер, который создан для путешественников. Он обладает высокой производительностью для обработки контента.
Благодаря процессору AMD Ryzen AI Max+ 395 и унифицированной памяти объемом до 128 ГБ он идеально подходит для обработки 3D-материала в реальном времени, ШИ-апскейлинга и сложного видеомонтажа. Специальная горячая клавиша GoPro обеспечивает мгновенный доступ к GoPro Cloud и GoPro Player.
Устройство имеет 13-дюймовый дисплей ASUS Lumina OLED формата 3K с поддержкой стилуса. Встроенный контроллер Asus DialPad обеспечивает прецизионную работу с цветом и максимально удобное управление профессиональными инструментами.
Он поставляется с 12-месячной подпиской GoPro Premium+, которая открывает пользователям доступ к неограниченному облачному хранилищу и расширенным инструментам редактирования.
ASUS ProArt PZ14
ASUS ProArt PZ14 — это самый мощный планшет ASUS для творческих людей, созданный для работы в дороге. Он имеет 18-ядерный процессор Snapdragon X2 Elite с производительностью ИИ до 80 TOPS. Это обеспечивает быструю работу интеллектуальных функций для сложных задач.
Платформа Copilot+ PC и приложения ASUS Creator, в частности StoryCube и MuseTree, делают процесс создания контента более интеллектуальным, быстрым и интуитивным.
В комплекте идет стилус ASUS Pen 3.0, Bluetooth-клавиатура и многофункциональный чехол-подставка для работы устройства в разных положениях.
Он прошел испытание по военному стандарту США MIL-STD-810H и имеет уровень защиты от пыли и брызг IP52, поэтому позволяет работать эффективно при любых условиях.
ASUS Zenbook DUO
ASUS Zenbook DUO нового поколения с двумя 14-дюймовыми дисплеями ASUS Lumina Pro OLED имеет расширенные возможности для профессиональной работы. Расстояние между дисплеями сократилось на 70%, что создает у пользователя ощущение целостного экрана. OLED-дисплеи устройства обладают высоким качеством изображения с поддержанием адаптивной частоты обновления в диапазоне 48−144 Гц и защитой от бликов.
Ноутбук также оснащен аудиосистемой из шести динамиков с объемным звуком и инструментами ScreenXpert, улучшающими взаимодействие между экранами.
ASUS Zenbook A16
ASUS Zenbook A16 — это ноутбук, который создан для тех, кто постоянно находится в движении. Весит он всего 1,2 кг и имеет 16-дюймовый OLED-дисплей формата 3K и мощную начинку.
Оснащен 18-ядерным процессором Snapdragon X2 Elite Extreme (NPU производительностью 80 TOPS), что делает его самым быстрым и мощным ноутбуком на базе Snapdragon. Устройство в полной мере реализует потенциал локального ИИ и предлагает исключительную энергоэффективность, что позволяет ему работать в автономном режиме более суток.
ASUS Zenbook A14
ASUS Zenbook A14 — еще один ноутбук от компании ASUS. Он весит менее 1 кг и относится к классу Copilot+ PC. Благодаря 18-ядерному процессору Snapdragon X2 Elite с NPU производительностью 80 TOPS, он обеспечивает эффективную работу в многозадачном режиме с поддержанием ИИ и предлагает уникальные возможности Copilot+ для оптимизации рабочих процессов.
Поделиться новостью
Также по теме
ASUS представила новинки на CES 2026 (фото)
BMW анонсировала запуск «нового» бренда в 2026 году
Apple планирует оснастить iPhone новой 200-мегапиксельной камерой
BMW отзывает тысячи авто из-за произвольного вращения руля
Чего больше всего боятся инвесторы, которые вложились в искусственный интеллект
CES 2026: Samsung показала новое поколение AI-устройств для дома