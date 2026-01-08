ASUS представила новинки на CES 2026 (фото) Сегодня 02:14 — Технологии&Авто

Компания ASUS представила технологические новинки на выставке CES 2026. Большинство из них касаются искусственного интеллекта.

Об этом сообщила компания в пресс-релизе.

ASUS продемонстрировала технологии на основе ИИ, которые имеют целью повысить производительность, творческий потенциал, а также улучшить жизнь пользователя.

ИИ-стратегия ASUS базируется на семи ключевых направлениях: инфраструктура, устойчивое развитие, рабочее пространство, промышленность, повседневная жизнь, творчество и здравоохранение.

«Искусственный интеллект по-настоящему ценен тогда, когда он облегчает работу, дарит вдохновение для творчества и совершенствует нашу повседневную жизнь», — заявил Самсон Ху, соруководитель ASUS.

Что нового представила компания ASUS на CES 2026

ASUS ExpertBook Ultra

ASUS показала новый ноутбук, оснащенный искусственным интеллектом и обновленный дизайн.

Это ноутбук категории Copilot+ PC. Его вес — 0,99 кг, а толщина — 10,9 мм. Корпус сделан из магниево-алюминиевого сплава с нанокерамическим напылением.

Ноутбук обеспечивает современные многозадачные возможности на базе ИИ, ускорение рабочих процессов и выполнение сложных задач искусственного интеллекта. Устройство также оснащено системой защиты ASUS ExpertGuardian, охватывающей технологию Secured-core PC, биометрическую аутентификацию, а также BIOS и драйверы корпоративного уровня.

ASUS UGen300 USB AI Accelerator

ASUS UGen300 USB AI Accelerator раскрывает возможности периферийного ИИ, мгновенно превращая любое устройство в рабочую станцию, готовую к работе с алгоритмами искусственного интеллекта.

Он оснащен процессором Hailo-10H с мощностью ШИ-ускорения 40 TOPS и 8 ГБ выделенной LPDDR4 памяти. Он способен легко справиться с большими моделями и сложными задачами в сфере ИИ. Устройство совместимо с Windows, Linux и Android.

Мини-ПК ASUS NUC 16 Pro

Мини-ПК ASUS NUC 16 Pro предлагает быструю, интеллектуальную и безопасную платформу для предприятий внедряющих технологии искусственного интеллекта.

Он оснащен процессором Intel Core Ultra X9 Series 3 и памятью LPDDR5x, позволяющим ему быстрее разрабатывать решения в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и расширенного анализа данных.

Он также оснащен технологией ASUS AI SuperBuild, которая позволяет пользователям обучать и донастраивать большие языковые модели локально. Это обеспечивает безопасность конфиденциальных данных и обеспечивает эффективную работу автономных ШИ-агентов.

ProArt GoPro Edition

ProArt GoPro Edition — это ноутбук-трансформер, который создан для путешественников. Он обладает высокой производительностью для обработки контента.

Благодаря процессору AMD Ryzen AI Max+ 395 и унифицированной памяти объемом до 128 ГБ он идеально подходит для обработки 3D-материала в реальном времени, ШИ-апскейлинга и сложного видеомонтажа. Специальная горячая клавиша GoPro обеспечивает мгновенный доступ к GoPro Cloud и GoPro Player.

Устройство имеет 13-дюймовый дисплей ASUS Lumina OLED формата 3K с поддержкой стилуса. Встроенный контроллер Asus DialPad обеспечивает прецизионную работу с цветом и максимально удобное управление профессиональными инструментами.

Он поставляется с 12-месячной подпиской GoPro Premium+, которая открывает пользователям доступ к неограниченному облачному хранилищу и расширенным инструментам редактирования.

ASUS ProArt PZ14

ASUS ProArt PZ14 — это самый мощный планшет ASUS для творческих людей, созданный для работы в дороге. Он имеет 18-ядерный процессор Snapdragon X2 Elite с производительностью ИИ до 80 TOPS. Это обеспечивает быструю работу интеллектуальных функций для сложных задач.

Платформа Copilot+ PC и приложения ASUS Creator, в частности StoryCube и MuseTree, делают процесс создания контента более интеллектуальным, быстрым и интуитивным.

В комплекте идет стилус ASUS Pen 3.0, Bluetooth-клавиатура и многофункциональный чехол-подставка для работы устройства в разных положениях.

Он прошел испытание по военному стандарту США MIL-STD-810H и имеет уровень защиты от пыли и брызг IP52, поэтому позволяет работать эффективно при любых условиях.

ASUS Zenbook DUO

ASUS Zenbook DUO нового поколения с двумя 14-дюймовыми дисплеями ASUS Lumina Pro OLED имеет расширенные возможности для профессиональной работы. Расстояние между дисплеями сократилось на 70%, что создает у пользователя ощущение целостного экрана. OLED-дисплеи устройства обладают высоким качеством изображения с поддержанием адаптивной частоты обновления в диапазоне 48−144 Гц и защитой от бликов.

Ноутбук также оснащен аудиосистемой из шести динамиков с объемным звуком и инструментами ScreenXpert, улучшающими взаимодействие между экранами.

ASUS Zenbook A16

ASUS Zenbook A16 — это ноутбук, который создан для тех, кто постоянно находится в движении. Весит он всего 1,2 кг и имеет 16-дюймовый OLED-дисплей формата 3K и мощную начинку.

Оснащен 18-ядерным процессором Snapdragon X2 Elite Extreme (NPU производительностью 80 TOPS), что делает его самым быстрым и мощным ноутбуком на базе Snapdragon. Устройство в полной мере реализует потенциал локального ИИ и предлагает исключительную энергоэффективность, что позволяет ему работать в автономном режиме более суток.

ASUS Zenbook A14

ASUS Zenbook A14 — еще один ноутбук от компании ASUS. Он весит менее 1 кг и относится к классу Copilot+ PC. Благодаря 18-ядерному процессору Snapdragon X2 Elite с NPU производительностью 80 TOPS, он обеспечивает эффективную работу в многозадачном режиме с поддержанием ИИ и предлагает уникальные возможности Copilot+ для оптимизации рабочих процессов.

