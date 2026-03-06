Где в Украине активно продают и покупают автомобили (инфографика) Сегодня 19:03 — Технологии&Авто

Киев аккумулирует почти половину всех продаж новых автомобилей в Украине

Февраль 2026 года зафиксировал три ключевые силы, которые формируют украинский авторынок: цифровую революцию через Дію на внутреннем рынке, логистическое доминирование запада в импорте и финансовую монополию Киева в сегменте новых авто. География рынка становится все отчетливее, где у каждого сегмента имеется свой четко определенный центр тяготения.

Об этом свидетельствуют данные аналитики Института исследования авторынка.

Внутренний рынок

На внутреннем рынке значительную долю сделок по купле-продаже автомобилей проводят онлайн через приложение «Дія». По данным исследования, почти каждая третья сделка в феврале прошла дистанционно.

Среди регионов лидером по количеству сделок остается Киев. Далее по активности следуют крупные экономические центры: Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

«Такая структура подтверждает, что внутренний оборот авто остается наиболее активным в густонаселенных хабах, где высокая концентрация платежеспособного населения», — отмечают эксперты.

Внутренний рынок: «Дія» (30%) и Киев — главные центры перепродаж в феврале 2026, eauto.org.ua

Импорт легковушек с пробегом

В сегменте импорта подержанных автомобилей ключевую роль играет географическое расположение регионов. Львовская область удерживает первое место и фактически выполняет роль главных «ворот» для автомобилей, прибывающих из Европы.

Второе место занимает Киев, выступающий крупнейшим центром потребления импортируемых авто.

Высокие показатели также показывают Волынская и Ровенская области. Вместе со Львовской областью они формируют логистический кластер, через который проходит значительная часть импорта автомобилей.

Импорт («Пригон»): Львовщина и Киев — основные хабы регистрации подержанных авто в феврале 2026, eauto.org.ua

Первые регистрации новых легковушек

Рынок новейших легковых каров характеризуется значительной централизацией.

По данным исследования, Киев аккумулирует около половины всех продаж новых автомобилей в Украине.

В частности, значительную часть регистраций обеспечивают лизинговые компании и государственные предприятия, главные офисы которых находятся в Киеве.

После столицы по количеству регистраций новых автомобилей следуют Львовская, Одесская и Днепропетровская области. В то же время в большинстве других регионов продажи новых авто остаются значительно ниже.

Новые авто: Киев (44%) — абсолютный лидер и монополист рынка новых авто в феврале 2026, eauto.org.ua

Інститут досліджень авторинку По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.