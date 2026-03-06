0 800 307 555
Где в Украине активно продают и покупают автомобили (инфографика)

Технологии&Авто
Киев аккумулирует почти половину всех продаж новых автомобилей в Украине
Февраль 2026 года зафиксировал три ключевые силы, которые формируют украинский авторынок: цифровую революцию через Дію на внутреннем рынке, логистическое доминирование запада в импорте и финансовую монополию Киева в сегменте новых авто. География рынка становится все отчетливее, где у каждого сегмента имеется свой четко определенный центр тяготения.
Об этом свидетельствуют данные аналитики Института исследования авторынка.

Внутренний рынок

На внутреннем рынке значительную долю сделок по купле-продаже автомобилей проводят онлайн через приложение «Дія». По данным исследования, почти каждая третья сделка в феврале прошла дистанционно.
Среди регионов лидером по количеству сделок остается Киев. Далее по активности следуют крупные экономические центры: Днепропетровская, Одесская и Львовская области.
«Такая структура подтверждает, что внутренний оборот авто остается наиболее активным в густонаселенных хабах, где высокая концентрация платежеспособного населения», — отмечают эксперты.
Внутренний рынок: «Дія» (30%) и Киев — главные центры перепродаж в феврале 2026
Внутренний рынок: «Дія» (30%) и Киев — главные центры перепродаж в феврале 2026, eauto.org.ua

Импорт легковушек с пробегом

В сегменте импорта подержанных автомобилей ключевую роль играет географическое расположение регионов. Львовская область удерживает первое место и фактически выполняет роль главных «ворот» для автомобилей, прибывающих из Европы.
Второе место занимает Киев, выступающий крупнейшим центром потребления импортируемых авто.
Высокие показатели также показывают Волынская и Ровенская области. Вместе со Львовской областью они формируют логистический кластер, через который проходит значительная часть импорта автомобилей.
Импорт («Пригон»): Львовщина и Киев — основные хабы регистрации подержанных авто в феврале 2026
Импорт («Пригон»): Львовщина и Киев — основные хабы регистрации подержанных авто в феврале 2026, eauto.org.ua

Первые регистрации новых легковушек

Рынок новейших легковых каров характеризуется значительной централизацией.
По данным исследования, Киев аккумулирует около половины всех продаж новых автомобилей в Украине.
В частности, значительную часть регистраций обеспечивают лизинговые компании и государственные предприятия, главные офисы которых находятся в Киеве.
После столицы по количеству регистраций новых автомобилей следуют Львовская, Одесская и Днепропетровская области. В то же время в большинстве других регионов продажи новых авто остаются значительно ниже.
Новые авто: Киев (44%) — абсолютный лидер и монополист рынка новых авто в феврале 2026
Новые авто: Киев (44%) — абсолютный лидер и монополист рынка новых авто в феврале 2026, eauto.org.ua
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
АвтоАвторынок УкраиныАвторынокДия
