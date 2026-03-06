Где в Украине активно продают и покупают автомобили (инфографика)
Февраль 2026 года зафиксировал три ключевые силы, которые формируют украинский авторынок: цифровую революцию через Дію на внутреннем рынке, логистическое доминирование запада в импорте и финансовую монополию Киева в сегменте новых авто. География рынка становится все отчетливее, где у каждого сегмента имеется свой четко определенный центр тяготения.
Об этом свидетельствуют данные аналитики Института исследования авторынка.
Внутренний рынок
На внутреннем рынке значительную долю сделок по купле-продаже автомобилей проводят онлайн через приложение «Дія». По данным исследования, почти каждая третья сделка в феврале прошла дистанционно.
Среди регионов лидером по количеству сделок остается Киев. Далее по активности следуют крупные экономические центры: Днепропетровская, Одесская и Львовская области.
«Такая структура подтверждает, что внутренний оборот авто остается наиболее активным в густонаселенных хабах, где высокая концентрация платежеспособного населения», — отмечают эксперты.
Импорт легковушек с пробегом
В сегменте импорта подержанных автомобилей ключевую роль играет географическое расположение регионов. Львовская область удерживает первое место и фактически выполняет роль главных «ворот» для автомобилей, прибывающих из Европы.
Второе место занимает Киев, выступающий крупнейшим центром потребления импортируемых авто.
Высокие показатели также показывают Волынская и Ровенская области. Вместе со Львовской областью они формируют логистический кластер, через который проходит значительная часть импорта автомобилей.
Первые регистрации новых легковушек
Рынок новейших легковых каров характеризуется значительной централизацией.
По данным исследования, Киев аккумулирует около половины всех продаж новых автомобилей в Украине.
В частности, значительную часть регистраций обеспечивают лизинговые компании и государственные предприятия, главные офисы которых находятся в Киеве.
После столицы по количеству регистраций новых автомобилей следуют Львовская, Одесская и Днепропетровская области. В то же время в большинстве других регионов продажи новых авто остаются значительно ниже.
