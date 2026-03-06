ЕС вводит новые правила для электромобилей — что изменит Евро-7
Европейский Союз готовится ввести новый экологический стандарт Евро-7, который впервые устанавливает требования не только для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, но и для электромобилей.
Об этом пишет «Укравтопром».
Новые правила будут касаться, прежде всего, долговечности батарей и контроля их состояния. Производители должны будут гарантировать, что аккумуляторы будут сохранять определенный уровень емкости даже после нескольких лет эксплуатации.
Когда начнут действовать новые правила
Внедрение стандарта будет происходить постепенно.
- с 29 ноября 2026 года требования начнут действовать для новых моделей легковых электромобилей и плагин-гибридов, которые только выходят на рынок и проходят процедуру омологации;
- с 29 ноября 2027 года правила распространятся на все новые автомобили, продаваемые в автосалонах.
Для электрогрузовиков и автобусов требования введут позже:
- с 29 мая 2028 года — для новых типов транспортных средств;
- с 29 мая 2029 года — для всех новых моделей.
Какие требования установили для батарей
Стандарт Евро-7 определяет минимальный уровень хранения емкости аккумуляторов после нескольких лет использования.
Для легковых электромобилей (категория M1):
- через 5 лет или 100 тыс. км пробега батарея должна хранить не менее 80% начальной емкости;
- через 8 лет или 160 тыс. км — не менее 72% емкости.
Для легких коммерческих фургонов (категория N1):
- через 5 лет или 100 тыс. км — минимум 75% емкости;
- через 8 лет или 160 тыс. км — не менее 67%.
Читайте также
Состояние батареи будет контролироваться в режиме реального времени
Еще одно новое требование — установка систем мониторинга состояния батареи.
Все новые электромобили и гибридные плагины должны быть оснащены бортовыми системами SOH (State of Health). Они позволят в режиме реального времени отслеживать уровень деградации аккумулятора.
Это позволит как владельцам автомобилей, так и контролирующим органам видеть фактическое состояние батареи и ее остаточную емкость.
Поделиться новостью
Также по теме
ЕС вводит новые правила для электромобилей — что изменит Евро-7
Где в Украине активно продают и покупают автомобили (инфографика)
Где больше всего электромобилей в ЕС (инфографика)
Google меняет комиссии Google Play и позволяет разработчикам добавлять свои платежные методы
Лучшие смартфоны за свои деньги — рейтинг 2026
Компания-разработчик ChatGPT заработала более $25 млрд в год