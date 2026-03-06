ЕС вводит новые правила для электромобилей — что изменит Евро-7 Сегодня 20:02 — Технологии&Авто

Новые требования к электромобилям в ЕС будут вводиться постепенно

Европейский Союз готовится ввести новый экологический стандарт Евро-7, который впервые устанавливает требования не только для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, но и для электромобилей.

Об этом пишет «Укравтопром».

Новые правила будут касаться, прежде всего, долговечности батарей и контроля их состояния. Производители должны будут гарантировать, что аккумуляторы будут сохранять определенный уровень емкости даже после нескольких лет эксплуатации.

Когда начнут действовать новые правила

Внедрение стандарта будет происходить постепенно.

с 29 ноября 2026 года требования начнут действовать для новых моделей легковых электромобилей и плагин-гибридов, которые только выходят на рынок и проходят процедуру омологации;

требования начнут действовать для новых моделей легковых электромобилей и плагин-гибридов, которые только выходят на рынок и проходят процедуру омологации; с 29 ноября 2027 года правила распространятся на все новые автомобили, продаваемые в автосалонах.

Для электрогрузовиков и автобусов требования введут позже:

с 29 мая 2028 года — для новых типов транспортных средств;

с 29 мая 2029 года — для всех новых моделей.

Читайте также 5 электромобилей с пробегом, которые лучше не покупать

Какие требования установили для батарей

Стандарт Евро-7 определяет минимальный уровень хранения емкости аккумуляторов после нескольких лет использования.

Для легковых электромобилей (категория M 1 ):

через 5 лет или 100 тыс. км пробега батарея должна хранить не менее 80% начальной емкости;

через 8 лет или 160 тыс. км — не менее 72% емкости.

Для легких коммерческих фургонов (категория N1):

через 5 лет или 100 тыс. км — минимум 75% емкости;

через 8 лет или 160 тыс. км — не менее 67%.

Читайте также В Украине уменьшился спрос на электромобили

Состояние батареи будет контролироваться в режиме реального времени

Еще одно новое требование — установка систем мониторинга состояния батареи.

Все новые электромобили и гибридные плагины должны быть оснащены бортовыми системами SOH (State of Health). Они позволят в режиме реального времени отслеживать уровень деградации аккумулятора.

Это позволит как владельцам автомобилей, так и контролирующим органам видеть фактическое состояние батареи и ее остаточную емкость.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.