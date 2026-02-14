В Украине уменьшился спрос на электромобили Сегодня 19:07 — Технологии&Авто

Самые популярные электромобили января, Фото: freepik

В январе украинцы приобрели 2873 электромобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с январем прошлого года спрос на электрокары снизился на 21%.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Большиство зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 2740 шт. (новых — 952 шт., б/у — 1788 шт.).

Среди 133 коммерческих электромобилей были новыми 37.

ТОП-5 новых электромобилей месяца:

BYD Leopard 3 — 169 ед.;

BYD Sea Lion 06 — 97 ед.

Volkswagen ID. UNYX — 96 ед.

Zeekr 001 — 77 ед.

BYD Song Plus — 68 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

Tesla Model 3 — 219 ед.

Nissan Leaf — 213 ед.

Tesla Model Y — 169 ед.

Renault Zoe — 79 ед.

Kia Niro — 79 ед.

Как отмечалось ранее, январь 2026 года стал периодом спада на рынке новых электромобилей в Украине после рекордной активности в конце 2025-го. За месяц было зарегистрировано 864 новых электрокара, что на 85,2% меньше, чем в декабре.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.