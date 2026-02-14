В Украине уменьшился спрос на электромобили
В январе украинцы приобрели 2873 электромобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с январем прошлого года спрос на электрокары снизился на 21%.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Большиство зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 2740 шт. (новых — 952 шт., б/у — 1788 шт.).
Среди 133 коммерческих электромобилей были новыми 37.
ТОП-5 новых электромобилей месяца:
- BYD Leopard 3 — 169 ед.;
- BYD Sea Lion 06 — 97 ед.
- Volkswagen ID. UNYX — 96 ед.
- Zeekr 001 — 77 ед.
- BYD Song Plus — 68 ед.
ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
- Tesla Model 3 — 219 ед.
- Nissan Leaf — 213 ед.
- Tesla Model Y — 169 ед.
- Renault Zoe — 79 ед.
- Kia Niro — 79 ед.
Как отмечалось ранее, январь 2026 года стал периодом спада на рынке новых электромобилей в Украине после рекордной активности в конце 2025-го. За месяц было зарегистрировано 864 новых электрокара, что на 85,2% меньше, чем в декабре.
