Флагманский электрокроссовер BYD показали до презентации (фото)
Опубликованы первые фото BYD Great Tang. Электромобиль станет самым крупным кроссовером китайской марки. Новый BYD Great Tang представят в первом полугодии нынешнего года и будут продавать по цене примерно 400 000 юаней.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электромобиль BYD Great Tang отличается граненым дизайном с высоким капотом, толстыми задними стойками и немалым спойлером на крыше. Его передняя часть с тоненькими фарами выдержана в духе BYD Tang L, однако кроссовер существенно больше его.
Размеры BYD Great Tang 2026:
- длина — 5302 мм;
- ширина — 1999 мм;
- высота — 1800 мм;
- колесная база — 3130 мм.
Салон электрокара еще не показали, однако раскрыли его характеристики. Кроссовер BYD Great Tang будет выпускаться в заднеприводных модификациях мощностью 402 и 496 сил, а также в топовом 784-сильном варианте с полным приводом.
Емкость батареи и запас хода BYD Great Tang также не раскрывают, однако известно, что китайский электрокар будет поддерживать сверхбыструю зарядку мощностью 1 Мегаватт.
