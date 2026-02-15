0 800 307 555
Флагманский электрокроссовер BYD показали до презентации (фото)

BYD Great Tang – крупнейший кроссовер бренда
BYD Great Tang – крупнейший кроссовер бренда, Фото: CarNewsChina
Опубликованы первые фото BYD Great Tang. Электромобиль станет самым крупным кроссовером китайской марки. Новый BYD Great Tang представят в первом полугодии нынешнего года и будут продавать по цене примерно 400 000 юаней.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электромобиль BYD Great Tang отличается граненым дизайном с высоким капотом, толстыми задними стойками и немалым спойлером на крыше. Его передняя часть с тоненькими фарами выдержана в духе BYD Tang L, однако кроссовер существенно больше его.
Кроссовер предложат в версиях от 402 до 784 л. с.
Кроссовер предложат в версиях от 402 до 784 л. с., Фото: CarNewsChina

Размеры BYD Great Tang 2026:

  • длина — 5302 мм;
  • ширина — 1999 мм;
  • высота — 1800 мм;
  • колесная база — 3130 мм.
Салон электрокара еще не показали, однако раскрыли его характеристики. Кроссовер BYD Great Tang будет выпускаться в заднеприводных модификациях мощностью 402 и 496 сил, а также в топовом 784-сильном варианте с полным приводом.
Емкость батареи и запас хода BYD Great Tang также не раскрывают, однако известно, что китайский электрокар будет поддерживать сверхбыструю зарядку мощностью 1 Мегаватт.
По материалам:
Фокус
Авто
