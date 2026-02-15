Apple готовит более дешевый iPhone 17e и запускает волну обновлений для iPad и Mac 15.02.2026, 01:13 — Технологии&Авто

Apple выпустит бюджетный iPhone 17e

Apple получает волну обновлений техники в начале 2026 года: компания в ближайшие недели должна представить более дешевый iPhone 17e, обновить базовый iPad и iPad Air, а также выпустить новые Mac.

Об этом сообщает Bloomberg.

Какие обновления готовит Apple

iPhone 17e должен заменить прошлогодний 16e. В материале говорится, что модель процессора A19 из линейки iPhone 17 и держиет цену $599.

Также Apple переведет этот смартфон на собственные сотовые и беспроводные модули. Отдельно отмечается, что компания планирует активнее продвигать модели в развивающихся странах и в корпоративном сегменте.

Параллельно готовят обновление планшетов. Базовый iPad переходит на чип A18, и это, по информации источника, впервые открывает поддержку Apple Intelligence.

iPad Air должен перейти на M 4 . Также упоминается предстоящее обновление iPad mini с переходом на OLED-экран.

В компьютерной линии ожидают несколько релизов подряд: MacBook Air на M 5 , новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro, а также обновление Mac Studio.

Отдельно в материале упоминается обновленная Studio Display, которая внешняя будет очень похожа на текущую модель, и новый Mac mini, запланированный на этот год.

Что касается ПО, Apple якобы получает iOS 26.4: первую бета-версию для разработчиков ожидают через неделю 23 февраля.

Также в материале указано, что компания отказывается от замысла большого сервиса «виртуального» Health-коуча и постепенно будет переносить наработки в приложение Health.

Серия релизов в начале года выглядит попыткой быстро расширить охват Apple Intelligence на массовых устройствах.

Таким образом, переход базового iPad на A18 добавляет ИИ-функции самой доступной модели, а iPhone 17e со стабильной ценой может стать ключевым продуктом для роста продаж на чувствительных к ценам рынках и в корпоративных закупках.

