Apple готовит более дешевый iPhone 17e и запускает волну обновлений для iPad и Mac

Технологии&Авто
Apple выпустит бюджетный iPhone 17e
Apple получает волну обновлений техники в начале 2026 года: компания в ближайшие недели должна представить более дешевый iPhone 17e, обновить базовый iPad и iPad Air, а также выпустить новые Mac.
Об этом сообщает Bloomberg.

Какие обновления готовит Apple

iPhone 17e должен заменить прошлогодний 16e. В материале говорится, что модель процессора A19 из линейки iPhone 17 и держиет цену $599.
Также Apple переведет этот смартфон на собственные сотовые и беспроводные модули. Отдельно отмечается, что компания планирует активнее продвигать модели в развивающихся странах и в корпоративном сегменте.
Параллельно готовят обновление планшетов. Базовый iPad переходит на чип A18, и это, по информации источника, впервые открывает поддержку Apple Intelligence.
iPad Air должен перейти на M4. Также упоминается предстоящее обновление iPad mini с переходом на OLED-экран.
В компьютерной линии ожидают несколько релизов подряд: MacBook Air на M5, новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro, а также обновление Mac Studio.
Отдельно в материале упоминается обновленная Studio Display, которая внешняя будет очень похожа на текущую модель, и новый Mac mini, запланированный на этот год.
Что касается ПО, Apple якобы получает iOS 26.4: первую бета-версию для разработчиков ожидают через неделю 23 февраля.
Также в материале указано, что компания отказывается от замысла большого сервиса «виртуального» Health-коуча и постепенно будет переносить наработки в приложение Health.
Серия релизов в начале года выглядит попыткой быстро расширить охват Apple Intelligence на массовых устройствах.
Таким образом, переход базового iPad на A18 добавляет ИИ-функции самой доступной модели, а iPhone 17e со стабильной ценой может стать ключевым продуктом для роста продаж на чувствительных к ценам рынках и в корпоративных закупках.
По материалам:
dev.ua
iPhoneApple
