Ferrari показала интерьер своего первого электромобиля (фото, видео) Сегодня 04:11 — Технологии&Авто

Появились фото первого электрокара Ferrari, Фото: Ferrari

Ferrari представила интерьер своего первого полностью электрического автомобиля Luce, созданный дизайн-студией LoveFrom, основанной Джонни Айвом. Ранее эта модель была известна как Elettrica.

Об этом сообщили на сайте автопроизводителя.

Luce станет первым полностью электрическим автомобилем Ferrari. Ранее компания выпускала гибридные модели, начиная с LaFerrari в 2013 году.

В октябре производитель продемонстрировал шасси и батарейный блок новинки, что указывало на более просторный и практичный формат модели по сравнению с традиционными спорткарами бренда.

Интерьер Luce создан студией LoveFrom, которую Джонни Айв основал после ухода из Apple в 2019 году. Студия насчитывает около 60 сотрудников и раньше работала над разными проектами, в том числе аудиотехникой и промышленным дизайном. В 2025 году LoveFrom была приобретена OpenAI за $6,5 млрд.

Фото: Ferrari

Салон выполнен в стиле, характерном для продуктов Apple периода Айва — с акцентом на геометрию, симметрию и сочетание стекла и анодированного алюминия.

Фото: Ferrari

В интерьере использовано более 40 элементов Corning Gorilla Glass, включая панели вокруг селектора передач и элементы панели приборов.

Металлические детали доступны в трех вариантах отделки — сером, темно-сером и цвете розового золота.

Фото: Ferrari

Приборная панель состоит из двух OLED-дисплеев, расположенных друг над другом, между которыми расположена физическая стрелка, выполняющая роль псевдотахометра.

Центральный 10,12-дюймовый OLED-дисплей имеет перфорацию для механических тумблеров и стеклянного регулятора громкости. Верхний правый элемент может работать как часы, секундомеры или компас.

Фото: Ferrari

Отдельные элементы интерфейса построены на основе кастомных OLED-панелей Samsung с плотностью 200 ppi. Центральная панель управления может поворачиваться и изменять угол наклона.

Фото: Ferrari

Генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья заявлял, что полная презентация Luce состоится в мае 2026 года. Информации о технических характеристиках, запасе хода и стоимости модели пока нет.

Фото: Ferrari

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.