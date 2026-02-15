Ferrari показала интерьер своего первого электромобиля (фото, видео)
Ferrari представила интерьер своего первого полностью электрического автомобиля Luce, созданный дизайн-студией LoveFrom, основанной Джонни Айвом. Ранее эта модель была известна как Elettrica.
Об этом сообщили на сайте автопроизводителя.
Luce станет первым полностью электрическим автомобилем Ferrari. Ранее компания выпускала гибридные модели, начиная с LaFerrari в 2013 году.
В октябре производитель продемонстрировал шасси и батарейный блок новинки, что указывало на более просторный и практичный формат модели по сравнению с традиционными спорткарами бренда.
Интерьер Luce создан студией LoveFrom, которую Джонни Айв основал после ухода из Apple в 2019 году. Студия насчитывает около 60 сотрудников и раньше работала над разными проектами, в том числе аудиотехникой и промышленным дизайном. В 2025 году LoveFrom была приобретена OpenAI за $6,5 млрд.
Салон выполнен в стиле, характерном для продуктов Apple периода Айва — с акцентом на геометрию, симметрию и сочетание стекла и анодированного алюминия.
В интерьере использовано более 40 элементов Corning Gorilla Glass, включая панели вокруг селектора передач и элементы панели приборов.
Металлические детали доступны в трех вариантах отделки — сером, темно-сером и цвете розового золота.
Приборная панель состоит из двух OLED-дисплеев, расположенных друг над другом, между которыми расположена физическая стрелка, выполняющая роль псевдотахометра.
Центральный 10,12-дюймовый OLED-дисплей имеет перфорацию для механических тумблеров и стеклянного регулятора громкости. Верхний правый элемент может работать как часы, секундомеры или компас.
Отдельные элементы интерфейса построены на основе кастомных OLED-панелей Samsung с плотностью 200 ppi. Центральная панель управления может поворачиваться и изменять угол наклона.
Генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья заявлял, что полная презентация Luce состоится в мае 2026 года. Информации о технических характеристиках, запасе хода и стоимости модели пока нет.
