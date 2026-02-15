ТОП-3 лучших подержанных смартфонов в 2026 году Сегодня 03:18 — Технологии&Авто

Рост цен на память и компоненты заставляет производителей пересматривать стоимость новых смартфонов. Поэтому все больше пользователей обращают внимание на вторичный рынок. В 2026 году модели iPhone 15 Pro, Google Pixel 9 Pro и Samsung Galaxy S24 Ultra остаются актуальными благодаря их мощному оборудованию и длительной поддержке. Эти смартфоны отличаются высокой производительностью, качеством камер и инновационными функциями, сохраняя свою ценность на вторичном рынке.

Какие телефоны не потеряли актуальность после выхода новых моделей

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro считается одной из лучших покупок среди подержанных айфонов. Это первый смартфон Apple, у которого достаточно памяти и мощный нейронный блок для локальной работы Apple Intelligence.

Устройство производится с генерацией изображений, голосовыми сценариями Siri и автоматизациями без подключения к интернету.

В то же время, он остается полноценным флагманом — титановый корпус, программируемая кнопка Action Button и чип A17 Pro обеспечивают высокую производительность даже в тяжелых играх или видеомонтаже.

Камерный блок с 48-мегапиксельным основным сенсором позволяет снимать детализированные фото и видео в 4K, включая формат Log. При покупке важно обратить внимание на состояние батареи — оптимальным считается уровень износа не ниже 80−90%.

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro стал одним из самых сбалансированных Android-флагманов своего поколения. Смартфон получил обновленный дизайн и чистую версию Android с акцентом на ИИ-функции. Среди них умное редактирование фото, автоматическая обработка скриншотов, генерация итогов и локальная работа Gemini Nano.

Камерная система с сенсорами 50, 48 и 48 мегапикселей обеспечивает высокое качество съемки, особенно ночью и при зуме до 30x. OLED-дисплей с частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит остается одним из лучших в классе. Процессор Tensor уступает конкурентам в синтетических тестах, но в повседневном использовании работает стабильно и без ощутимых задержек.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra даже спустя несколько лет после релиза остается сильным флагманом.

модель оснащена процессором Snapdragon 8 Gen 3, обеспечивающим высокое быстродействие и стабильную работу системы.

Смартфон имеет большой OLED-экран с частотой 120 Гц, батарею на 5000 мА·ч и поддержку быстрой зарядки.

Главным преимуществом устройства является камера на 200 мегапикселей с двойным пиксельным бинингом и система двух телеобъективов, позволяющая снимать с оптическим зумом 2x, 3x, 5x и 10x.

Фирменная оболочка One UI на базе Android 16 предлагает набор Galaxy AI, включая живой перевод разговоров и персональные сведения событий.

Все три смартфона имеют длительный цикл обновлений и остаются актуальными по функциональности, что делает их выгодным выбором на вторичном рынке в 2026 году.

