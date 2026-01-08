Acer запускает новые Swift AI: тонкие, легкие и умные ноутбуки с Windows 11 и Copilot+ Сегодня 03:11 — Технологии&Авто

Компания Acer в рамках CES 2026 представила линейку Swift AI — новое поколение ПК Copilot+ из Windows 11, созданное для создателей контента и профессионалов. Ноутбуки совмещают премиальную производительность с функциями искусственного интеллекта.

В линейку входят Swift 16 AI, Swift Edge AI и универсальные модели Swift Go AI в 14- и 16-дюймовых вариантах. Swift 16 AI оснащен процессором Intel Core Ultra X9 388H, видеокартой Intel Arc B390, 16-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем 3K WQXGA+ с частотой обновления 120 Гц и 100% охватом DCI-P3, а также большой тактильной работой.

Swift Edge AI отличается ультрапортативностью — вес 14-дюймовой модели менее 1 кг, а корпус соответствует стандарту MIL-STD 810H. Обе модели поддерживают процессоры Intel Core Ultra 9 до 32 ГБ оперативной памяти и SSD до 1 ТБ. OLED-дисплеи до 3K WQXGA+, встроенные ИК-камеры и аудио DTS: X Ultra обеспечивают комфортную работу и видеосвязь в любых условиях.

Swift Go AI — более доступный вариант с процессорами Intel Core Ultra X9, до 32 ГБ LPDDR5x и SSD до 1 ТБ. Дисплеи 2K и 3K, сенсорные панели Multi-Control и аудио DTS: X Ultra делают ноутбуки удобными для повседневных задач и творчества.

Линейка Swift AI поддерживает полный набор функций Windows 11 Copilot+, включая голосовое управление, анализ контента на экране и быстрое выполнение задач.

Swift 16 AI появится в продаже в I квартале 2026 года, а Swift Edge 14/16 AI и Swift Go 14/16 AI — во II квартале 2026 года. Ноутбуки будут доступны в Северной Америке, Европе, Австралии и странах Ближнего Востока и Африки.

