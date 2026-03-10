СТО Meta назвал ключевые черты успешных сотрудников
СТО Meta назвал черты, которые, по его мнению, помогают сотрудникам добиваться успеха в компании.
Об этом сообщает Business Insider.
СТО Meta Эндрю Босворт отвечает за несколько ключевых направлений — от метавселенной и игр до разработки очков с искусственным интеллектом. Недавно на своей странице в Instagram поделился чертами характера, которые, по его мнению, помогают сотрудникам добиваться успеха в компании.
Что это за черты характера
Первой чертой он назвал упорство в труде. По словам Босворта, люди, хорошо проявляющие себя в Meta, стремятся выполнять свою работу как можно лучше, гордятся результатом и относятся к ней ответственно. Они воспринимают работу лично и не останавливаются, пока не добьются нужного результата.
Отдельно он отметил важность прямой коммуникации. Босворт говорит, что эффективные сотрудники одновременно говорят прямо и ценят такую же прямоту от других. Они воспринимают откровенную обратную связь без оскорблений и используют ее, чтобы двигаться вперед и улучшать результат. Он также признал, что прямое общение иногда приводит к конфликтам.
Еще одним важным качеством он назвал адаптивность. По словам Босворта, в технологических компаниях планы часто меняются, потому важно не реагировать на это страхом. В то же время сильные сотрудники воспринимают изменения с интересом и пытаются понять, какие новые возможности они могут принести.
По словам Босворта, это особенно актуально для Meta, где стратегия и направления развития могут быстро меняться.
Во время той же сессии AMA он комментировал позицию компании по VR после недавних сокращений и отметил, что Meta сохраняет оптимизм по этому направлению, но инвестиции должны соответствовать темпам его роста.
Последней чертой, которую он назвал, стала простая характеристика — быть «просто хорошим человеком». По мнению Босворта, именно такие люди формируют здоровую культуру внутри компании.
