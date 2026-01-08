5 ІТ-профессий, которые будут наиболее быстро развиваться в 2026 году, по версии LinkedIn
LinkedIn представил свой традиционный список Jobs on the Rise. И хотя составленный с ориентиром на США, он показывает, что спрос на специалистов в сфере искусственного интеллекта — от разработчиков до стратегов — продолжает стремительно расти.
«В то же время все больше профессионалов выбирают путь фриланса, консалтинга или создания собственных стартапов. Такой переход к самозанятости и гиг-работе является естественной реакцией на нестабильность современного рынка труда», — отметили в LinkedIn.
- Artificial Intelligence Engineer/Инженер по искусственному интеллекту.
- AI Consultant & Strategist/Консультант и стратег по ИИ. Помощь бизнесу в интеграции ИИ-решений.
- Data Annotator/Аннотатор данных. Разметка данных для обучения моделей ИИ.
- AI/Machine Learning Researcher/Исследователь в области ИИ и ML. Научная разработка новейших методов.
- Datacenter Technician/Техник центра обработки данных.
В общей сложности этот список состоит из 25 профессий. Кроме вышеупомянутых пяти, в него вошли те, что так или иначе могут быть связаны с ІТ тоже:
- Strategic advisor and independent consultant/Стратегический советник и независимый консультант. Используя свою узкоспециализированную экспертизу, помогает компаниям решать сложные проблемы и добиваться конкретных результатов.
- Advertising Sales Specialist/Специалист по продаже рекламы. Работа с рекламными кампаниями и клиентами.
- Founder/Учредитель (стартапа/бизнеса). Развитие собственных предпринимательских проектов.
- Sales Executive/Руководитель отдела продаж.
- Venture Partner/ Венчурный партнер (инвестиции в стартапы).
- Background Investigator/Специалист по проверке биографических данных. Проверяют личную, профессиональную и юридическую информацию, чтобы убедиться, что кандидаты отвечают требованиям трудоустройства, допуска к безопасности или другим стандартам соответствия.
Остальные касаются, в частности, сфер здоровья, строительства и финансов.
