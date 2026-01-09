0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Samsung предупреждает о росте цен из-за более дорогой памяти

Технологии&Авто
0
Samsung предупреждает о росте цен из-за более дорогой памяти
Samsung предупреждает о росте цен из-за более дорогой памяти
Южнокорейская Samsung Electronics продолжает оставаться крупнейшим производителем памяти в мире, одновременно будучи вертикально интегрированным производителем электроники.
Представители компании отмечают, что рост цен на память они смогут отсрочить для покупателей дольше, чем большинство конкурентов, однако полностью избежать повышения стоимости продукции все же не удастся, заявил во время интервью Bloomberg Вон Чин Ли (Wonjin Lee), президент и руководитель Samsung Electronics по глобальному маркетингу.
«Проблемы с поставкой полупроводниковых компонентов неизбежны и коснутся каждого. Цены растут даже сейчас. Мы не хотим перекладывать это бремя на потребителей, но рано или поздно придется пересмотреть цены на продукцию», — заявил Вон Чин Ли.
Читайте также
По прогнозам Counterpoint Research, к концу второго квартала 2026 г. цены на модули памяти могут возрасти еще на 50%, хотя в прошлом году они уже увеличились в несколько раз. Samsung, используя в собственных устройствах память собственного производства, имеет больше возможностей сдерживать этот рост.
«Мы ожидаем более оптимистичный 2026 год по сравнению с прошлым. С появлением ИИ люди, вероятно, будут активнее модернизировать свои устройства, чтобы получить доступ к новым технологиям, особенно в мобильных телефонах», — добавил руководитель маркетингового департамента.
По материалам:
iTechua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems