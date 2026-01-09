Samsung предупреждает о росте цен из-за более дорогой памяти Сегодня 03:26 — Технологии&Авто

Samsung предупреждает о росте цен из-за более дорогой памяти

Южнокорейская Samsung Electronics продолжает оставаться крупнейшим производителем памяти в мире, одновременно будучи вертикально интегрированным производителем электроники.

Представители компании отмечают, что рост цен на память они смогут отсрочить для покупателей дольше, чем большинство конкурентов, однако полностью избежать повышения стоимости продукции все же не удастся, заявил во время интервью Bloomberg Вон Чин Ли (Wonjin Lee), президент и руководитель Samsung Electronics по глобальному маркетингу.

«Проблемы с поставкой полупроводниковых компонентов неизбежны и коснутся каждого. Цены растут даже сейчас. Мы не хотим перекладывать это бремя на потребителей, но рано или поздно придется пересмотреть цены на продукцию», — заявил Вон Чин Ли.

По прогнозам Counterpoint Research, к концу второго квартала 2026 г. цены на модули памяти могут возрасти еще на 50%, хотя в прошлом году они уже увеличились в несколько раз. Samsung, используя в собственных устройствах память собственного производства, имеет больше возможностей сдерживать этот рост.

«Мы ожидаем более оптимистичный 2026 год по сравнению с прошлым. С появлением ИИ люди, вероятно, будут активнее модернизировать свои устройства, чтобы получить доступ к новым технологиям, особенно в мобильных телефонах», — добавил руководитель маркетингового департамента.

