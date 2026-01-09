Ford в 2026 году запустит ИИ-ассистента для своих авто 09.01.2026, 00:15 — Технологии&Авто

Ford анонсировал на CES 2026 запуск своего голосового ассистента на основе искусственного интеллекта, который начнет появляться у клиентов уже в конце этого года.

Полноценная интеграция в автомобиле запланирована на 2027 год, а через год компания намерена представить систему условно автономного вождения уровня Level 3 — с возможностью управления без рук и без постоянного контроля взглядом в определенных ситуациях.

Ключевая идея стратегии Ford — сделать ИИ-функции доступными массовому покупателю. Для этого компания разрабатывает значительную часть программного и аппаратного обеспечения своими силами, сокращая затраты и сохраняя контроль над технологиями. В то же время Ford не создает собственные большие языковые модели или чипы, а вместо этого строит более компактные и эффективные электронные и вычислительные модули.

Голосовой ассистент сможет работать с разными LLM, в частности с Google Gemini, но его главное преимущество в другом: ассистент будет иметь доступ ко всем системам конкретного автомобиля. Это позволит давать точные и контекстные ответы — например рассчитать, сколько груза поместится в кузов пикапа с учетом модели и комплектации.

На фоне слабых продаж электрических версий Mustang и F-150 и закрытие программы автономного вождения Argo AI Ford пересмотрела подход к ИИ. Компания отказалась от идеи полностью автономных авто уровня L4 и сосредоточилась на практических системах помощи водителю уровней L2 и L3.

Новые автономные функции появятся вместе с платформой Universal Electric Vehicle, дебютирующей в 2027 году. Ford уже работает над системой движения «от точки к точке» с распознаванием светофоров и перекрестков, а в будущем — над L3-решением.

