ИИ впервые в Европе самостоятельно провел банковский платеж
Banco Santander совместно с Mastercard объявили о завершении первого в Европе реального сквозного платежа, инициированного и выполненного агентом на базе искусственного интеллекта.
Речь идет о так называемом агентном платеже — транзакции, проведенной ИИ в пределах полностью регулируемой банковской инфраструктуры. Это важный шаг для создания систем, способных самостоятельно проводить финансовые операции от клиентов.
ИИ как новый участник платежной экосистемы
В банке подчеркивают, что рассматривают искусственный интеллект не просто как технологию, а инструмент глубокой трансформации платежного рынка.
«В Santander мы рассматриваем искусственный интеллект как трансформационную силу в эволюции платежей. Наша роль заключается не только в том, чтобы внедрять инновации, но и формировать их ответственно, закладывая безопасность, управление и защиту клиентов в саму архитектуру решений. Поскольку агенты ИИ становятся частью повседневной коммерции, создание надежных и масштабируемых рамок».
Фактически речь идет о новой модели взаимодействия, где ИИ-агенты становятся полноценными участниками финансовых процессов с четкими правилами контроля и безопасности.
Как работает Agent Pay
Решение Mastercard Agent Pay интегрирует ИИ-агентов в платежный процесс в виде видимых и управляемых участников. Это позволяет обеспечить бесперебойное взаимодействие между эмитентами карт, банками-эквайрами и торговцами.
Технологическую оркестрацию транзакции обеспечила платформа PayOS, которая отвечает за полное сопровождение операции от инициации до завершения.
Пилот подтвердил техническую и операционную готовность инфраструктуры к поддержке новых моделей транзакций на основе искусственного интеллекта.
Что дальше
Сейчас о коммерческом запуске речь не идет. Проект реализован в рамках регулируемой платежной системы Santander в качестве тестового сценария.
Теперь банк переходит к этапу расширенного тестирования и масштабирования. В фокусе — новые сценарии использования, партнерства и дальнейшая интеграция ИИ-решений в платежную экосистему.
Фактически это первый практический шаг к будущему, где цифровые агенты смогут самостоятельно совершать покупки, оплачивать услуги или управлять финансовыми операциями в рамках установленных правил и контроля.
Поделиться новостью
Также по теме
ИИ впервые в Европе самостоятельно провел банковский платеж
Где реальная ценность? Инвесторы смещают фокус с ИИ
Subaru отзывает почти 70 тысяч гибридных авто в США
Google добавил новые ИИ-функции в Google Translate
9 из 10 самых популярных моделей среди украинцев — кроссоверы (инфографика)
Налог с продажи автомобиля — кто должен его платить