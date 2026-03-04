ИИ впервые в Европе самостоятельно провел банковский платеж Сегодня 05:32 — Технологии&Авто

ИИ-агент провел банковский платеж

Banco Santander совместно с Mastercard объявили о завершении первого в Европе реального сквозного платежа, инициированного и выполненного агентом на базе искусственного интеллекта.

Речь идет о так называемом агентном платеже — транзакции, проведенной ИИ в пределах полностью регулируемой банковской инфраструктуры. Это важный шаг для создания систем, способных самостоятельно проводить финансовые операции от клиентов.

ИИ как новый участник платежной экосистемы

В банке подчеркивают, что рассматривают искусственный интеллект не просто как технологию, а инструмент глубокой трансформации платежного рынка.

«В Santander мы рассматриваем искусственный интеллект как трансформационную силу в эволюции платежей. Наша роль заключается не только в том, чтобы внедрять инновации, но и формировать их ответственно, закладывая безопасность, управление и защиту клиентов в саму архитектуру решений. Поскольку агенты ИИ становятся частью повседневной коммерции, создание надежных и масштабируемых рамок».

Фактически речь идет о новой модели взаимодействия, где ИИ-агенты становятся полноценными участниками финансовых процессов с четкими правилами контроля и безопасности.

Как работает Agent Pay

Решение Mastercard Agent Pay интегрирует ИИ-агентов в платежный процесс в виде видимых и управляемых участников. Это позволяет обеспечить бесперебойное взаимодействие между эмитентами карт, банками-эквайрами и торговцами.

Технологическую оркестрацию транзакции обеспечила платформа PayOS, которая отвечает за полное сопровождение операции от инициации до завершения.

Пилот подтвердил техническую и операционную готовность инфраструктуры к поддержке новых моделей транзакций на основе искусственного интеллекта.

Что дальше

Сейчас о коммерческом запуске речь не идет. Проект реализован в рамках регулируемой платежной системы Santander в качестве тестового сценария.

Теперь банк переходит к этапу расширенного тестирования и масштабирования. В фокусе — новые сценарии использования, партнерства и дальнейшая интеграция ИИ-решений в платежную экосистему.

Фактически это первый практический шаг к будущему, где цифровые агенты смогут самостоятельно совершать покупки, оплачивать услуги или управлять финансовыми операциями в рамках установленных правил и контроля.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.