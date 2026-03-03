0 800 307 555
ру
Subaru отзывает почти 70 тысяч гибридных авто в США

Технологии&Авто
17
Владельцам авто временно рекомендуют парковаться исключительно на открытом воздухе
Японский производитель объявил масштабный отзыв в США, касающийся 69 153 гибридных кроссоверов. Владельцам временно рекомендуют парковать автомобили исключительно на открытом воздухе и не заправлять бак более чем наполовину.
Об этом сообщает Carscoops.

Какие модели подпадают под отзыв

Проблема касается 17 446 экземпляров Subaru Crosstrek Hybrid 2026 модельного года и 51 707 единиц Subaru Forester Hybrid 2025 модельного года.
Все автомобили реализованы на рынке США. Согласно сообщению Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), причина отзыва — недостаточное уплотнение между корпусом крышки топливного бака и прокладкой.

В чем заключается риск

Если бак почти полный, а автомобиль стоит на солнце или при высокой температуре воздуха, топливо расширяется. Это повышает давление в баке, и бензин может проникать через заливную горловину. При наличии источника возгорания даже незначительная утечка повышает риск пожара.
Subaru сообщает о 33 технических обращениях от дилеров в США, связанных с этой проблемой. В то же время, случаи возгорания или пострадавшие официально не зафиксированы.

Временные рекомендации для владельцев

Пока дилеры не начнут устанавливать обновленную деталь, компания советует парковать автомобиль только на улице, как можно дальше от построек и ограничить уровень горючего примерно до 50% объема бака. Фактически это означает, что владельцам придется временно отказаться от хранения автомобиля в гараже.

Как устранить дефект

Устранение дефекта уже подготовлено. Subaru будет устанавливать новую крышку топливного бака с улучшенной прокладкой и дополнительным уплотнительным кольцом. Компания планирует начать официально уведомлять владельцев в конце марта.
Все работы будут производиться бесплатно в дилерских центрах. В то же время, новые серийные автомобили, в частности Subaru Crosstrek Hybrid, в ближайшие недели уже будут получать обновленную деталь на производстве.
