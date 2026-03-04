Где реальная ценность? Инвесторы смещают фокус с ИИ
После нескольких лет бума на ИИ-стартапы инвесторы начинают пересматривать свои приоритеты. Компании, ранее пользовавшиеся популярностью, сегодня потеряли часть внимания финансистов. Причина проста: венчурные фонды ищут проекты с реальной прикладной ценностью, а не просто крутой технологией.
По данным TechCrunch, сейчас в приоритете компании, которые создают:
- ИИ-инфраструктуру,
- вертикальные SaaS-решения с собственными данными,
- или те, что глубоко интегрируются в критически важные бизнес-процессы.
Инвесторы желают видеть продукты, которые помогают решать конкретные задачи и контролируют главные рабочие процессы.
Почему универсальные ИИ-инструменты потеряли привлекательность
Универсальные сервисы для широкого круга пользователей, простые дополнения к имеющимся продуктам и базовая аналитика сегодня не в моде. Новые ИИ-платформы значительно упростили разработку таких решений, так что на рынке появилось много конкурентов, а барьер входа снизился.
Поэтому стартапы без собственных данных или глубокой отраслевой экспертизы все чаще считаются уязвимыми к конкуренции.
Кого инвесторы считают перспективным
Больше шансов на поддержку получают компании с:
- собственными массивами данных;
- глубоким знанием конкретной области;
- контролем над ключевыми бизнес-процессами.
Именно эти факторы помогают стартапам оставаться конкурентоспособными и привлекательными для инвесторов даже в новых условиях венчурного рынка.
