Где реальная ценность? Инвесторы смещают фокус с ИИ 04.03.2026, 00:10 — Технологии&Авто

Инвесторы изменили подход к стартапам в сфере искусственного интеллекта

После нескольких лет бума на ИИ-стартапы инвесторы начинают пересматривать свои приоритеты. Компании, ранее пользовавшиеся популярностью, сегодня потеряли часть внимания финансистов. Причина проста: венчурные фонды ищут проекты с реальной прикладной ценностью, а не просто крутой технологией.

По данным TechCrunch, сейчас в приоритете компании, которые создают:

ИИ-инфраструктуру,

вертикальные SaaS-решения с собственными данными,

или те, что глубоко интегрируются в критически важные бизнес-процессы.

Инвесторы желают видеть продукты, которые помогают решать конкретные задачи и контролируют главные рабочие процессы.

Почему универсальные ИИ-инструменты потеряли привлекательность

Универсальные сервисы для широкого круга пользователей, простые дополнения к имеющимся продуктам и базовая аналитика сегодня не в моде. Новые ИИ-платформы значительно упростили разработку таких решений, так что на рынке появилось много конкурентов, а барьер входа снизился.

Поэтому стартапы без собственных данных или глубокой отраслевой экспертизы все чаще считаются уязвимыми к конкуренции.

Кого инвесторы считают перспективным

Больше шансов на поддержку получают компании с:

собственными массивами данных;

глубоким знанием конкретной области;

контролем над ключевыми бизнес-процессами.

Именно эти факторы помогают стартапам оставаться конкурентоспособными и привлекательными для инвесторов даже в новых условиях венчурного рынка.

