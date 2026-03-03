Налог с продажи автомобиля — кто должен его платить Сегодня 19:01 — Технологии&Авто

Продажа автомобиля — это не только договор и перерегистрация, но и налоговые нюансы. Закон прямо определяет, кто именно должен платить налог, и в каких случаях он вообще возникает. И даже если авто продают по доверенности, это не меняет ответственности.

Кто платит налог

Согласно статье 173 Налогового кодекса Украины доход от продажи или обмена движимого имущества подлежит налогообложению.

Плательщиком налога является владелец транспортного средства — то есть человек, на которого зарегистрирован автомобиль.

Если продажа осуществляет доверенное лицо по нотариально удостоверенной доверенности, то оно только представляет интересы владельца. Право собственности к нему не переходит, поэтому налоговые обязательства остаются за владельцем.

Сколько придется уплатить

Ставка налога зависит от количества продаж в течение календарного года:

первая продажа легкового авто, мотоцикла или мопеда — не облагается налогом ;

; вторая продажа за год — 5% налога на доходы физических лиц;

налога на доходы физических лиц; третья и каждая следующая — 18% НДФЛ.

В случаях, когда применяется ставка 5 или 18%, дополнительно уплачивается военный сбор.

Как считают количество продаж

Учет сделок ведется в течение календарного года. Данные проверяются при перерегистрации транспортного средства в сервисном центре МВД.

Что важно учесть

Продажа авто по доверенности не освобождает от уплаты налога.

Налог начисляется с дохода владельца.

Наличие представителя не меняет налоговый статус сделки.

