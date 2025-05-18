Продаж авто: як залишити за собою номерний знак — Finance.ua

Продаж авто: як залишити за собою номерний знак Сьогодні 16:05 — Особисті фінанси

Продаж авто: як залишити за собою номерний знак

При продажі транспортного засобу автовласники не завжди хочуть передавати номерні знаки покупцеві. Часто це відбувається, якщо номер має символічну комбінацію цифр. Проте його можна зберегти, залишивши в сервісному центрі МВС, а потім закріпити за іншим автомобілем.

Про це розповіли у Головному сервісному центрі МВС.

Як залишити або перезакріпити номерний знак

Фахівці нагадують, залишити номерний знак за автівкою можна при оформленні куплілі-продажу, якщо обидві сторони не проти.

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Варто зауважити, що номер від колишнього власника передається безкоштовно.

Виняток — номерний знак має відповідну комбінацію цифр (платні номери). У такому випадку, їх можна передати тільки після сплати покупцем їхньої вартості.

Сплачувати за номерні знаки з визначеною комбінацією цифр не потрібно, якщо вони залишаються за автівкою, яка переходить родичам.

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Тобто, платити за такі номери не потрібно за умови підтвердження родинних зв’язків відповідним документом іншому з подружжя, батькам та дітям.

Скільки це коштує

При оформленні договору купівлі-продажу необхідно зібрати такий пакет документів та подати до сервісного центру МВС:

паспорт;

ідентифікаційний код (РНОКПП);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (тільки для продавця).

Послуга з перереєстрації з видачею нового номерного знаку з безоплатною комбінацією коштує 1240 грн:

послуга — 350 грн;

бланк свідоцтва — 540 грн;

номерний знак — 350 грн.

Щоб скористатися послугою в територіальних підрозділах необхідно зареєструватися в системі Е-Запис або в терміналі самообслуговування, що розташований в приміщенні сервісного центру МВС.

1240 грн. Нагадаємо, якщо ви загубили номерний знак, його можна відновити. Для цього потрібно звернутися до сервісного центру МВС. Вартість послуги становить

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