Як і за скільки відновити загублений номерний знак авто — Finance.ua

Як і за скільки відновити загублений номерний знак авто
Загубили номерний знак — неприємна ситуація, яка може статися з кожним. Часто такі випадки трапляються в негоду — під час сильних дощів.
У Головному сервісному центрі МВС пояснили, як швидко та без зайвого клопоту відновити номерний знак і скільки це коштує.
Куди звертатися
Навіть якщо було втрачено один номерний знак, необхідно звернутися до сервісного центру МВС.
У територіальному підрозділі потрібно здійснити перереєстрацію транспортного засобу з отриманням нових номерних знаків.
Тобто, виготовлення дублікатів втрачених номерів не передбачається.
Автовласник повинен підготувати такі документи:
- паспорт;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Якщо ж номерні знаки були викрадені — необхідно пред’явити в сервісному центрі МВС відповідну довідку про втрату, видану в відділенні Національної поліції.
По завершенню процедури перереєстрації адміністратор сервісного центру МВС видає нові номерні знаки і нове свідоцтво про реєстрацію автомобіля.
Вартість послуги з перереєстрації з видачею нового номерного знака коштує 1240 грн:
- послуга — 350 грн;
- бланк свідоцтва — 540 грн;
- номерний знак — 350 грн.
У МВС нагадали, послуги в територіальних підрозділах надаються за попередньою реєстрацією в системі Е-Запис або в терміналі самообслуговування, що розташований в приміщенні сервісного центру МВС.
КАСКО: страховка вашого авто в Україні 🚗
Поділитися новиною