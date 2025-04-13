Як і за скільки відновити загублений номерний знак авто — Finance.ua

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Як і за скільки відновити загублений номерний знак авто

Технології&Авто
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Як і за скільки відновити загублений номерний знак авто
Як і за скільки відновити загублений номерний знак авто
Загубили номерний знак — неприємна ситуація, яка може статися з кожним. Часто такі випадки трапляються в негоду — під час сильних дощів.
У Головному сервісному центрі МВС пояснили, як швидко та без зайвого клопоту відновити номерний знак і скільки це коштує.

Куди звертатися

Навіть якщо було втрачено один номерний знак, необхідно звернутися до сервісного центру МВС.
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У територіальному підрозділі потрібно здійснити перереєстрацію транспортного засобу з отриманням нових номерних знаків.
Тобто, виготовлення дублікатів втрачених номерів не передбачається.
Автовласник повинен підготувати такі документи:
  • паспорт;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Якщо ж номерні знаки були викрадені — необхідно пред’явити в сервісному центрі МВС відповідну довідку про втрату, видану в відділенні Національної поліції.
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По завершенню процедури перереєстрації адміністратор сервісного центру МВС видає нові номерні знаки і нове свідоцтво про реєстрацію автомобіля.
Вартість послуги з перереєстрації з видачею нового номерного знака коштує 1240 грн:
  • послуга — 350 грн;
  • бланк свідоцтва — 540 грн;
  • номерний знак — 350 грн.
У МВС нагадали, послуги в територіальних підрозділах надаються за попередньою реєстрацією в системі Е-Запис або в терміналі самообслуговування, що розташований в приміщенні сервісного центру МВС.

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За матеріалами:
Finance.ua
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