Як і за скільки відновити загублений номерний знак авто — Finance.ua

Як і за скільки відновити загублений номерний знак авто Сьогодні 18:19 — Технології&Авто

Як і за скільки відновити загублений номерний знак авто

Загубили номерний знак — неприємна ситуація, яка може статися з кожним. Часто такі випадки трапляються в негоду — під час сильних дощів.

У Головному сервісному центрі МВС пояснили , як швидко та без зайвого клопоту відновити номерний знак і скільки це коштує.

Куди звертатися

Навіть якщо було втрачено один номерний знак, необхідно звернутися до сервісного центру МВС.

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У територіальному підрозділі потрібно здійснити перереєстрацію транспортного засобу з отриманням нових номерних знаків.

Тобто, виготовлення дублікатів втрачених номерів не передбачається.

Автовласник повинен підготувати такі документи:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Якщо ж номерні знаки були викрадені — необхідно пред’явити в сервісному центрі МВС відповідну довідку про втрату, видану в відділенні Національної поліції.

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По завершенню процедури перереєстрації адміністратор сервісного центру МВС видає нові номерні знаки і нове свідоцтво про реєстрацію автомобіля.

Вартість послуги з перереєстрації з видачею нового номерного знака коштує 1240 грн:

послуга — 350 грн;

бланк свідоцтва — 540 грн;

номерний знак — 350 грн.

У МВС нагадали, послуги в територіальних підрозділах надаються за попередньою реєстрацією в системі Е-Запис або в терміналі самообслуговування, що розташований в приміщенні сервісного центру МВС.

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