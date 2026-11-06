TikTok запустила окремий застосунок для онлайн-покупок
Навіщо TikTok запускає окремий застосунок
Які можливості пропонує TikTok Shop
- безкоштовну доставку та спеціальні знижки на перше замовлення;
- ексклюзивні акційні пропозиції, які діють лише всередині нового застосунку (таким чином TikTok стимулює перехід користувачів з основного сервісу);
- вбудовану безпечну оплату та відстеження посилок у реальному часі.
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