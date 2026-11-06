TikTok запустила окремий застосунок для онлайн-покупок

Компанія TikTok випустила окремий застосунок TikTok Shop. Новий сервіс дозволяє користувачам купувати товари через прямі ефіри й короткі відео, отримувати персоналізовані рекомендації, відстежувати замовлення та звертатися до служби підтримки.

Про це повідомляє TechCrunch.

Наразі додатковий застосунок доступний на iOS та Android у чотирьох країнах Південно-Східної Азії: Сінгапурі, Малайзії, Таїланді та Філіппінах.

Навіщо TikTok запускає окремий застосунок

Запуск окремого клієнта дозволить TikTok розширити аудиторію покупців за межі основної соцмережі та напряму конкурувати з гігантами онлайн-торгівлі, такими як Amazon і Temu.

Крім того, це свідчить про готовність компанії масштабувати напрям social commerce, створюючи для нього повноцінну інфраструктуру.

Які можливості пропонує TikTok Shop

Згідно з описом у магазинах застосунків, користувачам пропонують: