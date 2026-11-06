Машини з якими двигунами обирали українці у жовтні 2026 року (інфографіка)

Також йшлося про те, на чому можна економити водіям авто та як змінились автомобільні звички. Зростання витрат не призвело до масової відмови від автомобілів, однак змусило водіїв шукати способи економити.
Найчастіше українці обирають пальне за нижчою ціною — так протягом останнього року робили 29% опитаних. Ще 26% об’єднували кілька справ в одну поїздку або ретельніше планували маршрути, а 21% почали рідше користуватися авто.
Частина водіїв скорочує не лише витрати на щоденні поїздки. По 17% респондентів відкладали необов’язкові покупки для автомобіля або його ремонт і технічне обслуговування.
Кожен десятий придбав економніше авто, 9% почали частіше користуватися громадським транспортом, а 8% перейшли на інший тип пального. Водночас майже чверть опитаних узагалі не намагалася зменшувати витрати на автомобіль.