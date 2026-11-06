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Машини з якими двигунами обирали українці у жовтні 2026 року (інфографіка)

Технології&Авто
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Машини з якими двигунами обирали українці у жовтні 2026 року (інфографіка)
Машини з якими двигунами обирали українці у жовтні 2026 року (інфографіка)
У жовтні 2026 року найбільшим попитом сере українців користувалися бензинові автомобілі. На них припало 39,7% продажів нових машин проти 29,6% роком раніше.
Про це пише Укравтопром.
Частка гібридів також зросла: з 20,6% у жовтні 2025 року до 26,7% цьогоріч.
Збільшилася і частка дизельних моделей. Якщо торік вони охоплювали 18,6% ринку, то в жовтні 2026 року цей показник досяг 24,7%.
<i>Створено finance.ua за допомогою ШІ</i>
Створено finance.ua за допомогою ШІ
Інтерес до електромобілів суттєво знизився. Їхня частка в продажах нових легковиків скоротилася з 31% до 8,8%. Автомобілі з газобалонним обладнанням (ГБО), як і рік тому, забезпечили менш як 1% ринку.
Раніше ми писали, що найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota.
Також йшлося про те, на чому можна економити водіям авто та як змінились автомобільні звички. Зростання витрат не призвело до масової відмови від автомобілів, однак змусило водіїв шукати способи економити.
Найчастіше українці обирають пальне за нижчою ціною — так протягом останнього року робили 29% опитаних. Ще 26% об’єднували кілька справ в одну поїздку або ретельніше планували маршрути, а 21% почали рідше користуватися авто.
Частина водіїв скорочує не лише витрати на щоденні поїздки. По 17% респондентів відкладали необов’язкові покупки для автомобіля або його ремонт і технічне обслуговування.
Кожен десятий придбав економніше авто, 9% почали частіше користуватися громадським транспортом, а 8% перейшли на інший тип пального. Водночас майже чверть опитаних узагалі не намагалася зменшувати витрати на автомобіль.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
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