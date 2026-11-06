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Apple готує MacBook Neo 2: більше пам’яті та потужніший процесор

Технології&Авто
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MacBook Neo
MacBook Neo, www.bloomberg.com
На тлі дефіциту оперативної пам’яті та зростання вартості комплектуючих доступні ноутбуки стають дедалі привабливішими для покупців. Цим може скористатися Apple: компанія розраховує, що продажі наступного покоління MacBook Neo будуть удвічі вищими, ніж у першої моделі.
Випущений у березні 2026 року MacBook Neo привернув значну увагу на ринку ПК. За відносно доступну ціну Apple запропонувала ноутбук з алюмінієвим корпусом, дисплеєм із високою роздільною здатністю та яскравістю 500 ніт.
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Серед переваг пристрою також тривалий час автономної роботи та процесор A18 Pro. Попри 8 ГБ оперативної пам’яті, ноутбук продемонстрував хорошу продуктивність під час тестування: він справлявся з вебсерфінгом і запуском базових мультимедійних програм.

Apple збільшує плани виробництва MacBook Neo

За інформацією DigiTimes, Apple планує випустити близько 8 млн MacBook Neo у 2026 році. На 2027 рік компанія вже розраховує замовити у постачальників компоненти для виробництва до 16 млн ноутбуків.
Такі обсяги свідчать про очікування Apple щодо подвоєння продажів пристрою наступного року. Додатковою перевагою для компанії може стати ситуація на ринку: дефіцит оперативної пам’яті та подорожчання інших комплектуючих посилюють конкуренцію між виробниками ноутбуків.

Що зміниться в MacBook Neo 2

За попередньою інформацією, нове покоління ноутбука можуть представити вже в першій половині 2027 року. Очікується, що MacBook Neo 2 отримає процесор A19 Pro та 12 ГБ оперативної пам’яті.
Це має суттєво підвищити продуктивність пристрою. За результатами тестів, новий ноутбук зможе демонструвати показники в одноядерному режимі на рівні Apple M4, а в багатоядерному — наближені до M2.
Нагадаємо, 11 березня 2026 року Apple запустила у продаж MacBook Neo — 13-дюймового ноутбука із чипом A18 Pro та автономністю до 16 годин.
Також ми повдіомляли, що MacBook Neo став найпростішим у ремонті ноутбуком Apple.
За матеріалами:
ITC.ua
AppleТехнології
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