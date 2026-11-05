10 найпопулярніших автомобілів із салонів в Україні

У жовтні найпопулярнішим новим автомобілем в Україні став кросовер Skoda Kodiaq. За місяць українці придбали 245 таких машин. Він випередив Renault Duster і Volkswagen Touareg, які посіли друге та третє місця відповідно.

Загалом упродовж жовтня в Україні реалізували 4,9 тис. нових легкових автомобілів, повідомляє «Укравтопром».

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Топ-10 найпопулярніших моделей жовтня

До десятки бестселерів українського авторинку увійшли:

Skoda Kodiaq — 245 авто; Renault Duster — 227; Volkswagen Touareg — 208; Toyota RAV4 — 205; Hyundai Tucson — 159; Toyota Land Cruiser Prado — 139; Skoda Octavia — 134; Mazda CX-5 — 125; Volkswagen Tiguan — 123 BYD Sea Lion 06 — 115.

Таким чином, найбільше представництво в рейтингу мають кросовери та позашляховики. Єдиною моделлю класичного легкового автомобіля в першій десятці стала Skoda Octavia.