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10 найпопулярніших автомобілів із салонів в Україні

Технології&Авто
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Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
У жовтні найпопулярнішим новим автомобілем в Україні став кросовер Skoda Kodiaq. За місяць українці придбали 245 таких машин. Він випередив Renault Duster і Volkswagen Touareg, які посіли друге та третє місця відповідно.
Загалом упродовж жовтня в Україні реалізували 4,9 тис. нових легкових автомобілів, повідомляє «Укравтопром».

Топ-10 найпопулярніших моделей жовтня

До десятки бестселерів українського авторинку увійшли:
  1. Skoda Kodiaq — 245 авто;
  2. Renault Duster — 227;
  3. Volkswagen Touareg — 208;
  4. Toyota RAV4 — 205;
  5. Hyundai Tucson — 159;
  6. Toyota Land Cruiser Prado — 139;
  7. Skoda Octavia — 134;
  8. Mazda CX-5 — 125;
  9. Volkswagen Tiguan — 123
  10. BYD Sea Lion 06 — 115.
Таким чином, найбільше представництво в рейтингу мають кросовери та позашляховики. Єдиною моделлю класичного легкового автомобіля в першій десятці стала Skoda Octavia.
Раніше ми повідомляли, що часті поломки можуть перетворити навіть вигідну купівлю автомобіля на постійні витрати. Європейська організація OCU опитала понад 85 тис. водіїв і визначила марки та моделі, які найрідше змушують власників звертатися до сервісу.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок УкраїниУкравтопром
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