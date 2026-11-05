10 найпопулярніших автомобілів із салонів в Україні
Топ-10 найпопулярніших моделей жовтня
- Skoda Kodiaq — 245 авто;
- Renault Duster — 227;
- Volkswagen Touareg — 208;
- Toyota RAV4 — 205;
- Hyundai Tucson — 159;
- Toyota Land Cruiser Prado — 139;
- Skoda Octavia — 134;
- Mazda CX-5 — 125;
- Volkswagen Tiguan — 123
- BYD Sea Lion 06 — 115.
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