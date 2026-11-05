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Jeep представила незвичайний концепт Wrangler Scrambler

Технології&Авто
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Jeep представила незвичайний концепт Wrangler Scrambler
Jeep представила незвичайний концепт Wrangler Scrambler
Jeep представила незвичайний концепт Wrangler Scrambler SRT із кузовом пікап, 6,4-літровим двигуном V8 HEMI та незалежною передньою підвіскою.
Прототип дебютував на виставці SEMA Show 2026 у Лас-Вегасі та демонструє новий підхід до конструкції Wrangler, орієнтований на швидкісну їзду пустелею.
Фото: Jeep
Фото: Jeep
Концепт отримав дводверний кузов із вантажним відсіком, який нагадує компактні пікапи. У його дизайні простежуються мотиви історичного Jeep CJ-8 Scrambler. Яскравий помаранчевий колір підкреслює незвичайний характер автомобіля, а сам вантажний відсік, за задумом виробника, призначений не лише для декорації, а й для практичного використання.
Особливістю салону стали додаткові сидіння, які можна розвертати у двох напрямках. Пасажири можуть дивитися вперед або в бік вантажного відсіку. Подібне компонування нагадує автомобілі супроводу, які використовують під час поїздок пустелею.
Найбільша технічна зміна стосується передньої підвіски. Вперше в історії Wrangler замість традиційного нерозрізного переднього моста встановили незалежну конструкцію. Її хід становить близько 35,6 см спереду та 38,1 см ззаду. Jeep розраховує завдяки цьому поліпшити курсову стійкість, точність кермування та контроль над колесами під час швидкої їзди нерівною поверхнею.
Під капотом Jeep Wrangler Scrambler SRT Concept встановили 6,4-літровий атмосферний V8 HEMI потужністю близько 477 к.с. і крутним моментом 637 Нм. Це той самий двигун, який використовують у Wrangler 392. Виробник поки не розкрив динамічні характеристики прототипу, зокрема час розгону та максимальну швидкість.
За матеріалами:
MMR
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