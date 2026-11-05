Jeep представила незвичайний концепт Wrangler Scrambler SRT із кузовом пікап, 6,4-літровим двигуном V8 HEMI та незалежною передньою підвіскою.

Прототип дебютував на виставці SEMA Show 2026 у Лас-Вегасі та демонструє новий підхід до конструкції Wrangler, орієнтований на швидкісну їзду пустелею.

Фото: Jeep

Концепт отримав дводверний кузов із вантажним відсіком, який нагадує компактні пікапи. У його дизайні простежуються мотиви історичного Jeep CJ-8 Scrambler. Яскравий помаранчевий колір підкреслює незвичайний характер автомобіля, а сам вантажний відсік, за задумом виробника, призначений не лише для декорації, а й для практичного використання.

Особливістю салону стали додаткові сидіння, які можна розвертати у двох напрямках. Пасажири можуть дивитися вперед або в бік вантажного відсіку. Подібне компонування нагадує автомобілі супроводу, які використовують під час поїздок пустелею.

Найбільша технічна зміна стосується передньої підвіски. Вперше в історії Wrangler замість традиційного нерозрізного переднього моста встановили незалежну конструкцію. Її хід становить близько 35,6 см спереду та 38,1 см ззаду. Jeep розраховує завдяки цьому поліпшити курсову стійкість, точність кермування та контроль над колесами під час швидкої їзди нерівною поверхнею.