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Anthropic створює систему для перевірки справжності ШІ-моделей

Технології&Авто
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Anthropic представила FlashProve
Anthropic представила FlashProve
Anthropic представила FlashProve — систему, яка дозволяє перевірити, чи справді відповідь користувачу надала заявлена модель штучного інтелекту.
Про це повідомили в компанії.
Технологія використовує криптографію, щоб запобігти непомітній підміні моделей, зокрема дешевшими версіями.

Як працює FlashProve

Сьогодні користувачі ШІ-сервісів не можуть достовірно перевірити, яка саме модель відповідає на їхні запити. Наприклад, компанія може непомітно замінити дорожчу модель дешевшою, щоб зменшити витрати. Визначити таку підміну лише за якістю відповіді складно.
FlashProve має розвʼязати цю проблему за допомогою криптографічного підтвердження. Для цього розробник ШІ публікує своєрідний цифровий відбиток моделі, який відповідає конкретному набору її параметрів.
Коли користувач надсилає запит, система може створити математичний доказ того, що відповідь згенерувала саме ця модель. Перевірити його можна без доступу до внутрішніх параметрів ШІ.
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Загалом Anthropic розглядає кілька можливих сценаріїв використання FlashProve. Зокрема, система дозволить клієнтам перевіряти, чи отримують вони відповіді від моделі, за яку заплатили. Технологія також може допомогти виявляти випадки, коли зловмисники підміняють відповіді ШІ або коли розробники використовують інші моделі замість заявлених.
Ще один напрям — перевірка роботи, яку нібито виконав штучний інтелект. Наприклад, розробник програмного забезпечення зможе підтвердити, що його код справді перевірила на вразливості конкретна ШІ-модель.
Крім цього, FlashProve потенційно може допомогти незалежним дослідникам і регуляторам перевіряти, які моделі використовують компанії.
За матеріалами:
ain
AnthropicШІЧат бот
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