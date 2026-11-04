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Apple готує найбільше оновлення iOS 27

Технології&Авто
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Бета-версія містить чимало нововведень
Бета-версія містить чимало нововведень
Apple розпочала тестування iOS 27.3 — найбільшого оновлення операційної системи з моменту її виходу у вересні.
Як пише MacRumors, бета-версія містить чимало нововведень, серед яких — розширені можливості ШІ-асистента Siri, перероблений застосунок «Здоров'я» та нові функції для iPhone.

Siri зможе виконувати більше дій у різних застосунках

Однією з головних змін стала поява нових команд для Siri. Тепер асистент може виконувати більше дій не лише всередині окремих застосунків, а й між ними. Наприклад, Siri здатна відписувати користувача від поштових розсилок, скасовувати нещодавно надіслані листи, керувати вкладками Safari, очищати історію переглядів і впорядковувати файли.
Нові можливості також з’явилися в «Календарі», «Картах», «Повідомленнях», «Музиці», «Нотатках», «Фото» та інших застосунках.
Крім того, Apple дозволить стороннім розробникам інтегрувати власні програми із ШІ-версією Siri за допомогою App Intents. Асистент зможе виконувати спеціальні команди та об’єднувати кілька дій в одну послідовність.

Застосунок «Здоров'я» отримав нові інструменти

Ще одне помітне нововведення — оновлений застосунок «Здоров'я». У ньому з’явилися дві нові вкладки: Insights із персональними рекомендаціями на основі даних про активність, сон і серцевий ритм, а також Longevity для довгострокового аналізу здоров’я.
Apple оновила застосунок «Здоров'я»
Apple оновила застосунок «Здоров'я»
Остання містить функцію Health Age, яка оцінює стан організму та порівнює його показники з фактичним віком людини. Для цього використовуються дані про частоту серцевих скорочень у стані спокою, максимальне споживання кисню (VO2 max), варіабельність серцевого ритму, сон і біомаркери з аналізів крові. Частину оцінок можна буде отримати за допомогою Apple Watch і тестів із використанням камери iPhone.

Які ще функції з’являться

Серед інших змін — підтримка вертикального розташування вкладок і адаптивного темного режиму в Safari. Apple також поширює нові можливості StandBy на сумісні моделі iPhone, додає в Apple Music функцію Selfie Sing для запису караоке-відео та нове силове тренування Gym Strength у Fitness+.
Окремо варто згадати про розширення Apple Intelligence на китайський ринок, а також підтримку ранніх сповіщень про землетруси в регіоні. Водночас в Україні та Європі більшість можливостей Siri та Apple Intelligence досі недоступні.

Коли вийде iOS 27.3

Наразі iOS 27.3 перебуває на стадії бета-тестування. Очікується, що оновлення стане доступним усім користувачам до кінця 2026 року.
За матеріалами:
mezha.media
Apple
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