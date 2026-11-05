0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Microsoft запатентувала ШІ, який зможе змінювати промову людей безпосередньо під час трансляції

Технології&Авто
20
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Microsoft запатентувала нову технологію
Microsoft запатентувала нову технологію
Компанія Microsoft подала заявку на патент технології, яка може змінювати слова доповідача безпосередньо під час прямої трансляції його виступу. При цьому вона здатна змінювати навіть те, як рухаються губи доповідача, тому зміни будуть практично непомітними.
На заявку звернув увагу портал Patentlyze. Як зазначається, її подали ще 29 квітня 2025 року, але опублікували лише 30 жовтня 2026-го.

Як працюватиме технологія Microsoft

За задумом, технологія допомагає позбавити мовлення спікера слів-паразитів. Наприклад, за її допомогою можна «підчистити» промову людини, яка постійно вимовляє «ммммм», «ееее» та подібні звуки.
Штучний інтелект аналізуватиме аудіо та, спираючись на профіль користувача, визначатиме слова й звуки, які той не хоче чути. Після цього система замінюватиме їх на доречніші варіанти, а також коригуватиме зображення губ мовця, щоб їхні рухи відповідали новому тексту. Плавні переходи мають зробити такі зміни практично непомітними.
Ця ж технологія зможе використовуватися й для перекладу. Якщо спікер говорить не тією мовою, яка вказана в профілі користувача, той чутиме промову рідною мовою. При цьому затримка становитиме всього кілька секунд.

ШІ змінюватиме аудіо та відео в реальному часі

У патентній заявці описується система, яка відстежує відеопотік у реальному часі разом із супровідною аудіодоріжкою, поки люди ведуть розмову. Агент на базі штучного інтелекту аналізує вимовлені слова і, спираючись на задані правила та профіль користувача, обирає ті з них, які підлягають заміні.
Потім генеративний ШІ виконує два завдання практично в режимі реального часу:
  • система замінює вибрані слова на нові — як в аудіо-, так і у відеоряді;
  • система коригує аудіо та відео безпосередньо до та після моменту заміни, щоб перехід був плавним і непомітним.
При цьому затримка становить від однієї до 10 секунд.
Якщо технологію буде впроваджено, вона допоможе дивитися концерти, мітинги та лекції будь-якою мовою без необхідності додаткового перекладу. Але вона ж потенційно може використовуватися для зміни сказаного доповідачем.
Водночас, якщо її використовуватимуть у корисливих цілях, за її допомогою можна буде створювати діпфейки, які буде складно відрізнити від справжніх відео.
За матеріалами:
Дзеркало Тижня
ШІ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems