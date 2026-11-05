Які пікапи краще не купувати у 2026 році: експерти назвали три моделі

У 2026 році під час вибору пікапа варто звертати увагу не лише на його ціну та оснащення, а й на витрати на пальне, ремонт і подальше обслуговування. Деякі моделі можуть виявитися менш вигідними, ніж здається на перший погляд. Серед них — Honda Ridgeline, Nissan Frontier і Ram 1500.

Видання GOBankingRates проаналізувало характеристики цих автомобілів і пояснило, чому їхню купівлю варто ретельно обміркувати.

Honda Ridgeline 2026 року

Вартість — від $42 090 до $49 645 (приблизно 1,8−2,2 млн грн).

Експерти кажуть, що Honda Ridgeline відрізняється комфортним салоном, плавністю руху та легкістю керування. За цими характеристиками він більше нагадує позашляховик, ніж класичний пікап. Проте за можливостями буксирування та прохідністю на бездоріжжі модель поступається конкурентам.

Ще один недолік — витрата пального. Автомобіль споживає близько 21 милі на галон, або 11,2 л на 100 км. З огляду на це та відносно високу ціну Ridgeline може бути не найвигіднішим варіантом.

Модель може зацікавити водіїв, яким не потрібно перевозити важкі вантажі. Однак експерти звертають увагу на ризик припинення її виробництва через скорочення продажів. Ситуацію ускладнює конкуренція, зокрема з боку Ford Maverick.

Автомобільний експерт і засновник EVhype Роб Діллан зазначив, що можливе припинення виробництва може позначитися на доступності запчастин, а також на вартості Ridgeline на вторинному ринку.

Nissan Frontier 2026 року

Вартість — від $33 845 до $44 065 (приблизно 1,5−1,9 млн грн).

Оновлений Nissan Frontier отримав додаткові системи допомоги водієві та зручніші сидіння. Водночас виробник не змінив силову установку. Це викликає запитання щодо конкурентоспроможності моделі, адже попередні версії критикували через гучну роботу двигуна та значну витрату пального.

Серед переваг пікапа — фізичні кнопки й перемикачі, якими зручно користуватися під час руху. Однак за якістю оздоблення салону та можливостями буксирування Frontier поступається конкурентам. Застарілий дизайн і технології також можуть відштовхнути покупців, які шукають сучасний автомобіль.

За словами Діллана, модель використовує застарілі акумуляторні технології та має менший запас ходу порівняно з новішими конкурентами. Водночас у матеріалі не уточнюється, про яку саме версію силової установки йдеться.

Ram 1500 2025 року

Вартість — від $43 025 до $87 075 (приблизно 1,9−3,8 млн грн).

Ram 1500 2025 року отримав низку суттєвих оновлень. Зокрема, замість двигунів V8 виробник запропонував два варіанти рядних шестициліндрових турбодвигунів. Також автомобіль оснастили модернізованими технологіями та оновленим інтер’єром.

Вихід новіших моделей 2026 року може сприяти зниженню ціни попередньої версії. Проте експерти не вважають Ram 1500 вдалим придбанням через зауваження до його безпеки.

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Зокрема, компанія Stellantis, якій належить бренд Ram, відкликала у США приблизно 33 777 пікапів Ram 1500. Причиною стали пошкодження кільцевих енкодерів передніх колісних підшипників. Такий дефект може порушити роботу електронної системи стабілізації або призвести до її відключення.