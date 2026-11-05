Range Rover припинить випуск двох моделей

Компанія JLR підтвердила, що виробництво Range Rover Evoque та Range Rover Velar завершиться після 2027 року.

Обидві моделі залишатимуться у продажу на окремих ринках до цього часу, але прямих наступників для них не передбачено.

Evoque та Velar протягом останнього десятиліття забезпечували значну частину продажів Range Rover, приваблюючи покупців, які хотіли отримати автомобіль із престижним шильдиком за доступнішою ціною. Однак тепер JLR змінює стратегію та поступово орієнтує бренд на заможнішу аудиторію.

Керівник Range Rover Мартін Лімперт пояснив рішення тим, що обидві моделі наближаються до завершення свого природного життєвого циклу. Зазначається, що створювати менші та дешевші позашляховики на їхню заміну компанія не планує. Такі автомобілі дедалі більше належатимуть до брендів Defender і Discovery.

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Після зняття Evoque та Velar модельний ряд Range Rover скоротиться до трьох моделей: Range Rover GT, Range Rover Sport і флагманського Range Rover. Таким чином, компанія фактично відмовляється від частини масовішого сегмента на користь дорожчих автомобілів із вищою маржинальністю.