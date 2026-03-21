Новий MacBook Neo став найпростішим у ремонті ноутбуком Apple

Apple MacBook Neo
Нещодавно Apple випустила свій найдешевший ноутбук — MacBook Neo. І водночас він став найбільш придатним до ремонту серед усіх MacBook за останні роки. Експерти з ремонту техніки з iFixit оцінили ремонтопридатність новинки у 6 із 10 балів. Це може виглядати як середній результат, але для лінійки MacBook це найвищий показник приблизно за 14 років.

Розбірка та ремонт MacBook Neo

Фахівці iFixit відзначили кілька рішень, які суттєво спрощують ремонт MacBook Neo. Найпомітніше серед них — акумулятор закріпили гвинтами, а не клеєм. Це переводить заміну батареї з категорії складного ремонту до рівня звичайної сервісної процедури.
Ще одна особливість полягає у простій схемі розбирання. Після зняття нижньої кришки користувач отримує швидкий доступ до ключових компонентів: акумулятора, динаміків, портів і трекпада.
Крім того, спрощена конструкція антени дозволяє легше відокремити дисплей під час ремонту.
А от заміна клавіатури все ще вимагає чимало роботи. Її утримують 41 гвинт і стрічка, але вона вже не приклепана до верхньої панелі, як у деяких інших моделях.
Ще одна зміна проявляється у відмові від трекпада Force Touch на користь механічної конструкції, що також покращує ремонтопридатність. Додатковий плюс — усі гвинти Torx Plus всередині корпусу мають чітке маркування, що спрощує обслуговування.
У ноутбуці використовують модульні порти USB-C і аудіороз’єм, тому їх можна замінити без кропіткого ремонту материнської плати. Під час тестів Repair Assistant від Apple прийняв усі встановлені деталі без проблем.
Втім, певні обмеження та зауваження залишилися. Оперативну пам’ять і накопичувач припаяли до плати, тому модернізувати їх не можна.
Також iFixit назвала гвинти pentalobe на нижній кришці «дратівливим» рішенням. Хоча динаміки легко знімаються, але їхня якість залишає бажати кращого.
Ноутбук Apple MacBook Neo коштує $599, а для студентів — $499. За словами iFixit, покращена ремонтопридатність може бути важливою саме для освітнього сектору, де пристрої часто закуповують великими партіями.
Таким чином, MacBook Neo показує, що Apple здатна робити ноутбуки, які справді легше ремонтувати. Однак поки що невідомо, чи поширяться ці підходи на дорожчі моделі MacBook Air або MacBook Pro — принаймні наразі така ремонтопридатність залишається перевагою бюджетної версії.
