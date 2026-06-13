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Автомобілі на бензині відійдуть у минуле, як коні — Volkswagen

Технології&Авто
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Компанія впевнена, що з часом споживачі самі переконаються у перевагах електричних авто
Компанія впевнена, що з часом споживачі самі переконаються у перевагах електричних авто
У Volkswagen вважають, що автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння з часом стануть такою ж рідкістю, як коні на сучасних дорогах.
Таку думку висловив член правління компанії з продажів, маркетингу та післяпродажного обслуговування Мартін Сандер, повідомляє Motor1.
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За його словами, дискусії навколо можливих заборон на продаж нових бензинових і дизельних автомобілів відволікають від головного питання — переваг електромобілів.
У Volkswagen переконані, що перехід на електротранспорт відбудеться природним шляхом, коли споживачі самі переконаються у його перевагах.
Сандер навів історичну аналогію з початком автомобільної ери. Він зазначив, що колись люди використовували коней як основний засіб пересування, однак із появою автомобілів поступово перейшли на більш ефективний транспорт.
«Згодом дедалі більше людей зрозуміли, що для пересування з точки, А в точку Б автомобіль набагато кращий за коня. Сьогодні, якщо подивитися у вікно, коней майже не видно — переважно це автомобілі. Саме тому мені не подобається дискусія про заборону ДВЗ. Усі говорять лише про дату заборони, а не про переваги нової технології», — заявив Мартін Сандер.
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Йдеться про плани Європейського Союзу щодо скорочення викидів CO2 від автомобільного транспорту. Спочатку ЄС планував повністю заборонити продаж нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння з 2035 року, однак після тиску з боку автовиробників позицію було пом’якшено.
Попри це, європейські регулятори все ще вимагають від виробників скоротити середні викиди автопарків на 90% до 2035 року порівняно з рівнем 2021-го. Це значно ускладнює перспективи традиційних бензинових і дизельних моделей.
У Volkswagen вважають, що для прискорення електромобільної революції важливіше не вводити жорсткі заборони, а розвивати зарядну інфраструктуру, знижувати вартість електроенергії та демонструвати переваги електрокарів.
У компанії переконані, що за таких умов покупці самі віддадуть перевагу електромобілям, а машини з ДВЗ поступово відійдуть в історію.
За матеріалами:
Корреспондент.net
Авто
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