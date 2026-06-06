Які електромобілі купують українці: ТОП-5 нових та вживаних моделей
За січень-квітень українці придбали 8,5 тис. електричних автомобілів. Найбільшу частку серед електрокарів, що поповнили український автопарк, становили автомобілі з пробігом.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
За даними аналітиків, за перші 4 місяці 2026 року в Україні придбали 1859 нових та 6641 вживаних електрокарів.
Найпопулярніші нові електромобілі
Лідером серед нових електрокарів став BYD Leopard 3, який обрали 312 покупців.
До п’ятірки найпопулярніших також увійшли:
- BYD Sea Lion 06 EV — 216 авто;
- Volkswagen ID. UNYX — 161 авто;
- Zeekr 001 — 153 авто;
- Zeekr 7X — 92 авто.
ТОП-5 електромобілів з пробігом
Серед вживаних електрокарів найбільший попит зберігає Nissan Leaf. Від початку року в Україні зареєстрували 898 таких автомобілів.
Також до ТОП-5 потрапили:
- Tesla Model 3 — 811 авто;
- Tesla Model Y — 788 авто;
- Kia Niro EV — 326 авто;
- Chevrolet Bolt — 325 авто.
Раніше Finance.ua писав, що світовий ринок електромобілів продовжує швидко зростати. У 2025 році продажі таких авто вперше перевищили 20 млн одиниць, а вже у 2026 році показник може сягнути 23,4 млн.
Найактивніше електрокари купують у Китаї, Європі та США, а частка електромобілів серед нових авто у низці країн уже перевищує половину ринку.
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