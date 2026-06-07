Польща випускатиме електромобілі під власною маркою

Виробництво включатиме всі ключові етапи — від зварювання кузовів і фарбування до фінального складання автомобілів і батарей.
Окремо планується створення центру досліджень і розробок. Значну частину компонентів постачатимуть польські та європейські компанії.
Які електрокари планують випускати
Проєкт передбачає виробництво трьох моделей електромобілів, орієнтованих на найбільш масові сегменти — SUV, а також класи B і C.
Польща залишається базовим ринком, однак у перспективі автомобілі планується постачати на інші європейські ринки.
Окремо наголошується, що запуск нового бренду потребуватиме створення повної інфраструктури — від маркетингу до сервісного обслуговування. Продажі планується нарощувати поступово, із виходом на повну виробничу потужність у межах приблизно двох років після запуску.
У межах проєкту Польща планує створити близько 70% локалізації виробництва компонентів у межах країни та ЄС. Це, за словами учасників ініціативи, має зміцнити промислову базу та ланцюги постачання.
Окремо підкреслюється, що хаб електромобільності стане майданчиком для розвитку компетенцій інженерів і спеціалістів у сфері нових технологій. Паралельно в Польщі розвиватиметься і водневий сектор — зокрема проєкт Power Up Hydrotech, який займатиметься виробництвом водневих паливних елементів і генераторів.
Технологічний партнер проєкту — Foxconn — забезпечуватиме передачу технологій і участь у створенні виробництва повного циклу в Jaworzno.
Йдеться про будівництво зварювальних, фарбувальних і складальних цехів, а також виробництво частини компонентів батарей. У перспективі планується створення R&D-центру, де розроблятимуться нові покоління електромобілів.