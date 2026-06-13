ТОП-10 вживаних автомобілів, які служать довше нових машин Сьогодні 07:19 — Технології&Авто

Toyota Sequoia 2008 року, Фото: netcarshow.com

Сучасні транспортні засоби служать значно довше, ніж екземпляри минулих десятиліть. Якщо у 1970 роках машини експлуатувалися в середньому менш як шість років і списувалися на позначці близько 160 000 км, то зараз середній вік легковика зріс удвічі. За умови регулярного сервісу чимало моделей здатні без проблем долати величезні відстані, але лише 1% з них можуть витримати близько 400 000 км пробігу.

Про це пише GOBankingRates.

Японські лідери

Абсолютним лідером за довговічністю серед вживаних машин є повнорозмірний позашляховик Toyota Sequoia. За даними масштабних досліджень ринку, його потенційний життєвий цикл становить 477 000 км.

Другу сходинку впевнено посідає легендарний Toyota Land Cruiser з підтвердженим середнім показником 451 000 км. Навіть купівля екземпляра з великим пробігом не повинна лякати водіїв завдяки колосальному запасу міцності цього авто.

Своєю витривалістю виділяється пікап Toyota Tundra, який здатний подолати 412 000 км. На відміну від конкурентів, які швидко здають позиції під серйозними робочими навантаженнями, цей автомобіль роками зберігає цілісність конструкції.

Серед гібридних моделей найкращим став Toyota Prius з показником понад 400 000 км. Його акумулятори експерти називають майже непереможними, а сама модель очолює рейтинги за рівнем задоволеності власників.

Американські велетні

Третє місце в загальному заліку утримує місткий Chevrolet Suburban, здатний проїхати понад 420 000 км. Цей сімейний автомобіль виявляється набагато довговічнішим за своїх прямих суперників.

Схожий результат демонструє і споріднений Chevrolet Tahoe, який долає понад 400 000 км. Попри не найвищі оцінки від деяких ремонтних сервісів, на практиці ця модель є справжнім пожирачем кілометрів.

Потужний позашляховик GMC Yukon XL замикає першу п’ятірку рейтингу з результатом 406 000 км, що гарантує близько двох десятиліть стабільної служби.

Власники цього гіганта іноді фіксують дрібні неполадки з бортовою електрикою чи елементами кузова, проте двигун, трансмісія та паливна система майже ніколи не створюють серйозних проблем.

Надійні альтернативи

Універсальний пікап Honda Ridgeline здатний забезпечити безпроблемний рух на відстань до 400 000 км при дбайливій експлуатації. Автомобіль вдало поєднує практичність вантажівки з комфортом і керованістю легкового авто.

До списку найбільш довговічних машин також входить седан Toyota Avalon з показником 395 000 км. Виробництво моделі припинили у 2022 році, але на вторинному ринку вона залишається популярною завдяки своїй технічній стійкості.

Замикає десятку лідерів кросовер Toyota Highlander Hybrid, чий потенціал оцінюють у 394 000 км. Цей трирядний сімейний автомобіль відрізняється високою надійністю і відносно недороги в обслуговуванні.

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