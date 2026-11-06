Mercedes-Benz буде проєктувати авто за допомогою ШІ

Китайські автовиробники змушують Mercedes-Benz переглядати підходи до розробки автомобілів. Німецький бренд визнав високу швидкість роботи конкурентів і тепер хоче скоротити власний цикл створення нових моделей на 30% за допомогою штучного інтелекту.

Як повідомляє Motor1 із посиланням на австралійське видання Drive, новий технічний директор Mercedes-Benz Йорг Бурзер високо оцінив темпи розвитку китайського автопрому. За його словами, місцеві бренди не лише швидко створюють нові автомобілі, а й приділяють значну увагу потребам клієнтів.

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«З одного боку, я відчуваю велику повагу, але з іншого — ми маємо впевненість, що здатні конкурувати з ними як у Китаї, так і в Європі», — зазначив Бурзер.

Водночас показники продажів свідчать про серйозні труднощі бренду на одному з ключових ринків. За перші дев’ять місяців 2026 року продажі Mercedes-Benz у Китаї скоротилися на 29% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 418 тис. автомобілів.

Зменшилися й глобальні поставки: за три квартали вони впали на 7,2%. При цьому проблеми з продажами зараз відчувають і інші традиційні автовиробники.

ШІ має скоротити час розробки автомобілів

Щоб швидше випускати нові моделі та конкурувати з китайськими виробниками, Mercedes-Benz впроваджує цифрову платформу PLM AI. Вона об’єднає процеси розробки, закупівель, виробництва та продажів у єдину систему.

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Завдяки цьому інженери зможуть виявляти потенційні проблеми ще на ранніх етапах роботи над автомобілем. У компанії очікують, що використання штучного інтелекту допоможе скоротити загальний цикл розробки на 30%.

Ще один напрям — віртуальні випробування. Симуляції мають удвічі зменшити потребу в дорогих фізичних краш-тестах та інших тривалих перевірках.