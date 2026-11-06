Nothing випустить свій перший ШІ-пристрій без екрана

Nothing почне постачати свій перший пристрій, створений спеціально для роботи зі штучним інтелектом, у грудні 2026 року.

Про це повідомив генеральний директор компанії Карл Пей.

Пей назвав новинку інструментом для продуктивності, але не розкрив її назву, характеристики, ціну чи зовнішній вигляд. Відомо лише, що пристрій не матиме екрана та, за словами керівника Nothing, не міг бути реалізований як звичайний застосунок для смартфона.

У супровідному зображенні компанія показала лише закруглений край чорного пристрою. Пей також дистанціював новинку від спроб індустрії створити «iPhone для ШІ» у вигляді кулона, значка, окулярів або цифрового компаньйона.

Для чого призначений новий пристрій Nothing

Керівник Nothing вважає, що масовий споживчий ШІ-пристрій з’явиться лише за кілька років. Поки ж компанія зосередиться на інструментах, які допомагають виконувати конкретні робочі та повсякденні завдання.

У своєму дописі Пей окремо описав проблему втрати контексту: важлива ідея може прозвучати під час розмови, але зникнути, поки користувач дістає смартфон і намагається її записати. Через це 9to5Google припускає, що Nothing може готувати компактний пристрій для запису та обробки розмов. Сама компанія цього не підтверджувала.

У вересні 2025 року Nothing залучила $200 млн на розвиток ШІ-платформи та нових пристроїв. Тоді компанія вперше пообіцяла випустити нативний ШІ-продукт у 2026 році.