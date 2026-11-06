Водіям у Європі доведеться звикати до контролю уваги: що зміниться в автомобілях

Європейський Союз посилює вимоги до автомобільної безпеки: нові машини отримають електронного асистента, який відстежуватиме погляд водія та попереджатиме про відволікання. Система автоматично вмикатиметься після кожного запуску двигуна, навіть якщо під час попередньої поїздки її звукові сигнали вимкнули.

Що про це відомо

Як повідомляє Autoviny, нові вимоги поширюються на транспортні засоби, які надходять у продаж у ЄС із 7 липня 2026 року. Власникам автомобілів, які вже експлуатуються, встановлювати додаткові камери чи датчики не доведеться — правила не мають зворотної сили.

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Відповідно до регламенту Європейської комісії 2023/2590, автовиробники не можуть передбачати можливість постійного вимкнення функції Advanced Driver Distraction Warning в налаштуваннях автомобіля. Також заборонено відключати її під час обслуговування в автомайстернях.

Водій зможе вимкнути звукові попередження на час поточної поїздки. Однак після зупинки двигуна та наступного запуску система знову активується.

Як система визначає, що водій відволікся

Залежно від моделі автомобіля, ADDW використовує салонну камеру або інфрачервоні датчики. Вони відстежують положення голови та напрямок погляду водія.

На швидкості понад 50 км/год система реагує, якщо людина відводить очі від дороги більш ніж на 3,5 секунди. Наприклад, тривале розглядання екрана мультимедійної системи або налаштування клімат-контролю під час руху може спричинити звукове попередження.

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Водночас короткі погляди в дзеркала заднього виду не повинні викликати хибних спрацювань.

У європейських регуляторних органах наголошують, що призначення технології — попереджати водія про потенційну небезпеку, а не збирати інформацію для штрафів. За їхніми словами, записи про поведінку людини за кермом не передаватимуть поліції.

Європа посилює вимоги до автомобільної безпеки

Однією з причин посилення контролю за увагою водіїв є поширення сенсорних екранів у салонах автомобілів. Дослідження Allianz показало, що пошук потрібної функції на дисплеї змушує водія відводити погляд від дороги в середньому на три секунди. На швидкості 130 км/год за цей час автомобіль проїжджає понад 100 метрів.

Зміни стосуються не лише систем контролю уваги. З 2026 року організація Euro NCAP планує знижувати оцінки безпеки автомобілів, у яких базові функції заховані в глибоких меню мультимедійних систем.

Тим часом Китай готує обмеження на використання великих екранів і голосових команд для керування критично важливими функціями під час руху.