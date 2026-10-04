Volvo додасть електромобілям нові функції безпеки

Автовиробник Volvo впроваджує низку нових функцій безпеки для нової лінійки електромобілів. Зокрема мовиться про технології, які дозволять попереджати інших водіїв про небезпеку на дорозі. Нововведення увійдуть до пакета Connected Safety.

Про це пише dpa.

Система матиме кілька типів попереджень:

Large Animal Alert повідомлятиме про виявлену попереду велику тварину,

Vulnerable Road User Alert — про пішоходів і велосипедистів,

Roadwork Alert попереджатиме про дорожні роботи,

Accident Ahead Alert використовуватиме дані в реальному часі, щоб повідомити про аварію попереду.

Усі ці функції незабаром будуть доступні в автомобілях Volvo EX90, ES90 ТА EX60 і працюватимуть спільно з існуючими системами безпеки кожного автомобіля.

«Щоразу, коли автомобіль Volvo ділиться інформацією про безпеку, це допомагає іншим водіям підготуватися раніше, щоб уникнути аварій та почуватися безпечніше», — переконана керівниця Центру безпеки Volvo Cars Оса Хаглунд.

Окремо Volvo оновить підтримку Apple CarPlay. Власники EX90 та ES90 з аудіосистемою Bowers & Wilkins зможуть використовувати через CarPlay просторове аудіо з Dolby Atmos.