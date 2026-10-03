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Epson представила три нові 4K лазерні проєктори для домашнього кінотеатру

Технології&Авто
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Epson оголосила про запуск трьох нових моделей проєкторів
Epson оголосила про запуск трьох нових моделей проєкторів
Компанія Epson оголосила про запуск трьох нових моделей лазерних проєкторів із підтримкою 4K HDR — Home Cinema LS5000, LS6000 та LS7500. Проектори орієнтовані на користувачів, які хочуть отримати якісне зображення у домашніх умовах за нижчою вартістю.
Про це пише NotebookCheck.
Усі три моделі оснащені 3‑чиповими 3LCD‑двигунами з яскравістю від 2 500 до 3 500 люменів та підтримкою сигналу 4K при 120 Гц через HDMI 2.1. Новинки здатні проєктувати зображення розміром до 300 дюймів.
LS5000 є базовим варіантом лінійки. Він забезпечує яскравість 2 500 люменів, має два HDMI‑входи та коефіцієнт проекції від 1,32 до 2,15.
Це дозволяє створювати екран діагоналлю 120 дюймів із відстані приблизно 3,5 метра. Модель підтримує ручне зміщення лінзи та Bluetooth для підключення навушників.
The Epson LS5000
The Epson LS5000
LS6000 зберігає більшість характеристик молодшої моделі, але підвищує яскравість до 3 400 люменів.
Epson зазначає, що контрастність у всіх трьох новинок нижча, ніж у преміального LS11000.
За ціною LS6000 конкурує з сучасними DLP‑проєкторами, пропонуючи точну передачу кольорів завдяки LCD‑технології, хоча чорні відтінки виглядають менш глибокими.
The Epson LS6000
The Epson LS6000
LS7500 є короткофокусним варіантом із яскравістю 3 500 люменів.
Його коефіцієнт проекції становить від 1,0 до 1,3, що дозволяє створювати 120‑дюймове зображення з відстані лише 2,7 метра.
Це робить модель зручнішою для невеликих кімнат, де неможливо встановити традиційний проєктор на великій дистанції.
The Epson LS7500
The Epson LS7500
Нові проєктори Epson LS5000, LS6000 та LS7500 позиціонуються як доступніші варіанти у порівнянні з флагманською моделлю LS11000, яка наразі продається за $4 499.
Моделі мають ціну $1 999, $2 199 та $2 699 відповідно.
Поставки нових моделей очікуються наприкінці вересня.
За матеріалами:
mezha.media
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