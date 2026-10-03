Маск спрогнозував появу мільярда гуманоїдних роботів за 10 років
Кількість гуманоїдних роботів у світі може сягнути 10 млрд за 15 років і 100 млрд за 20 років.
Про це заявив глава Tesla Ілон Маск в інтерв’ю китайському телеканалу CCTV Finance, повідомляє CGTN.
Прогнози Ілона Маска
У розмові Маск розповів, що гуманоїдних роботів у світі за 10 років, а можливо й швидше, буде щонайменше мільярд.
За 15 років їх кількість, на його думку, може зрости до 10 млрд, а за 20 — до 100 млрд.
«Я прогнозую, що протягом десяти років або й швидше з’явиться щонайменше мільярд людиноподібних роботів; за 15 років, можливо, 10 мільярдів, а за 20 — 100 мільярдів», — сказав він.
Підприємець пояснює це так: якщо кількість роботів щороку приблизно подвоюватиметься, вона зростатиме вдесятеро кожні три-чотири роки.
Нинішні масштаби виробництва поки що далекі від таких цифр. За даними Міжнародної федерації робототехніки, які цього місяця оприлюднило Reuters, у 2025 році у світі продали близько 7 тис. гуманоїдних роботів для промислового та професійного використання.
Споживчі й військові моделі до підрахунку не входять.
Аналітики Bank of America Global Research очікують 90 тис. поставок цього року й 1,2 млн у 2030-му.
Робот для кожної родини
Маск бачить у гуманоїдах не лише працівників заводів, а й універсальних помічників для кожної родини.
Він порівняв майбутніх роботів із C-3PO та R2-D2 із «Зоряних війн», але наголосив, що нові машини мають бути значно спроможнішими.
«Чи не було б чудово, якби у кожного були власні C-3PO та R2-D2?» — запитав Маск.
За його словами, такий робот зможе:
- доглядати за літніми батьками;
- наглядати за дітьми;
- бути особистим репетитором;
- виконувати домашні справи;
- брати на себе різну фізичну роботу.
Окремо Маск передбачив появу «компаній однієї людини»: одна людина, каже він, зможе керувати сотнями, тисячами або навіть десятками тисяч фізичних роботів і цифрових агентів. Це, на його думку, різко підвищить продуктивність праці.
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