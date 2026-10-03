10 електрокарів зі швидкою зарядкою (фото)
Еволюція хімічного складу акумуляторів, прогресивні системи охолодження та впровадження 800-вольтової архітектури кардинально змінили швидкість відновлення енергії в сучасних авто. Завдяки підвищеній напрузі електромобілі отримують більше потужності без перегріву елементів, що суттєво скорочує час перебування на станціях підзарядки.
У новому рейтингу Autocar вирішальним фактором стала не просто максимальна пікова потужність, а практична ефективність — скільки саме кілометрів пробігу додає машина за кожну хвилину підключення до мережі від 10% до 80%.
10 електрокарів, які найшвидше заряджаються
Denza Z9 GT
Флагманський розкішний ліфтбек потужністю 1140 к.с. від бренду BYD очолює рейтинг завдяки революційній технології Flash.
Автомобіль здатний приймати пікову потужність до 1500 кВт, що дозволяє зарядити акумулятор від 10% до 70% всього за 5 хвилин.
- Запас ходу (WLTP): 600,3 км
- Доданий запас ходу за сесію: 360,5 км
- Час зарядки: 5 хвилин
- Ціна: £105 000 (5 754 000 грн)
Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupе Premium
Німецький спортивний електрокар використовує технології батарей з Формули-1 із циліндричними елементами, які ефективніше охолоджуються під час швидкої зарядки.
Базова версія потужністю 536 к.с. забезпечує найкращу швидкість поповнення енергії серед автомобілів бренду.
- Запас ходу (WLTP): 777,3 км
- Доданий запас ходу за сесію: 543,9 км
- Час зарядки: 16 хвилин
- Ціна: £103 275 (5 659 000 грн)
Xpeng G6 Long Range
Китайський кросовер демонструє рекордні показники у своєму ціновому сегменті завдяки використанню LFP-акумуляторів та розумному термоменеджменту.
Система утримує максимальну потужність тривалий час без вимушеного скидання швидкості для захисту осередків.
- Запас ходу (WLTP): 524,6 км
- Доданий запас ходу за сесію: 366,9 км
- Час зарядки: 12 хвилин
- Ціна: £44 990 (2 465 000 грн)
BMW i3 50 xDrive First Edition
Перший електричний седан 3-ї серії для глобального ринку побудовано на спеціалізованій платформі Neue Klasse.
Автомобіль отримав потужну силову установку та найдовший запас ходу в класі, що робить його чудовим вибором для далеких поїздок.
- Запас ходу (WLTP): 906,1 км
- Доданий запас ходу за сесію: 634,1 км
- Час зарядки: 21 хвилина
- Ціна: £57 905 (3 173 000 грн)
Volvo EX60 P12 AWD Plus
Шведський електричний кросовер у флагманській версії P12 AWD має настільки містку батарею, що здатен долати тривалі міжміські маршрути з великим запасом ходу.
Коротка зупинка на станції підзарядки дозволяє миттєво повернути достатній обсяг енергії для зворотного шляху.
- Запас ходу (WLTP): 809,5 км
- Доданий запас ходу за сесію: 566,5 км
- Час зарядки: 19 хвилин
- Ціна: £64 860 (орієнтовно 3 554 000 грн)
MG IM5 100 Long Range
Аеродинамічний кузов фастбек дозволяє моделі IM5 ефективно використовувати енергію акумулятора місткістю 100 кВт-год.
Повноцінна 800-вольтова система забезпечує вдвічі швидшу зарядку порівняно з базовими версіями без цієї технології.
- Запас ходу (WLTP): 709,7 км
- Доданий запас ходу за сесію: 497,3 км
- Час зарядки: 17 хвилин
- Ціна: £45 495 (2 493 000 грн)
BMW iX3 50 xDrive
Нове покоління електричного кросовера від BMW пропонує повнопривідну трансмісію та підтримку зарядки потужністю до 400 кВт.
Це дозволяє поповнювати місткість великої батареї за той самий час, що й у базових модифікаціях.
- Запас ходу (WLTP): 793,4 км
- Доданий запас ходу за сесію: 555,2 км
- Час зарядки: 21 хвилина
- Ціна: £60 655 (3 324 000 грн)
Porsche Taycan
Один із перших електромобілів із 800-вольтовою архітектурою продовжує утримувати високі позиції на ринку.
Базова одномоторна версія демонструє найкращу ефективність у лінійці та забезпечує максимальний пробіг на кожній хвилині підключення до станції.
- Запас ходу (WLTP): 677,5 км
- Доданий запас ходу за сесію: 474,8 км
- Час зарядки: 18 хвилин
- Ціна: £91 196 (4 998 000 грн)
MG IM6 100 Long Range
Преміальний іспансько-китайський кросовер створений як прямий конкурент популярних сімейних SUV, пропонуючи 800-вольтову зарядку в стандартній комплектації.
Одномоторна версія Long Range має вищу ефективність порівняно з повнопривідними модифікаціями.
- Запас ходу (WLTP): 624,4 км
- Доданий запас ходу за сесію: 437,7 км
- Час зарядки: 17 хвилин
- Ціна: £48 495 (2 658 000 грн)
Audi A6 E-tron Performance Sport
Електричний седан від Audi вирізняється високим рівнем аеродинаміки та побудований на новій платформі PPE з напругою 800 В.
Для досягнення максимальної швидкості зарядки у 270 кВт автомобіль комплектується акумуляторним блоком місткістю 100 кВт-год.
- Запас ходу (WLTP): 754,8 км
- Доданий запас ходу за сесію: 527,9 км
- Час зарядки: 21 хвилина
- Ціна: £68 860 (3 773 000 грн)
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