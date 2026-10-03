10 електрокарів зі швидкою зарядкою (фото)

Еволюція хімічного складу акумуляторів, прогресивні системи охолодження та впровадження 800-вольтової архітектури кардинально змінили швидкість відновлення енергії в сучасних авто. Завдяки підвищеній напрузі електромобілі отримують більше потужності без перегріву елементів, що суттєво скорочує час перебування на станціях підзарядки.

У новому рейтингу Autocar вирішальним фактором стала не просто максимальна пікова потужність, а практична ефективність — скільки саме кілометрів пробігу додає машина за кожну хвилину підключення до мережі від 10% до 80%.

10 електрокарів, які найшвидше заряджаються

Denza Z9 GT

Флагманський розкішний ліфтбек потужністю 1140 к.с. від бренду BYD очолює рейтинг завдяки революційній технології Flash.

Denza Z9 GT

Автомобіль здатний приймати пікову потужність до 1500 кВт, що дозволяє зарядити акумулятор від 10% до 70% всього за 5 хвилин.

Запас ходу (WLTP): 600,3 км

Доданий запас ходу за сесію: 360,5 км

Час зарядки: 5 хвилин

Ціна: £105 000 (5 754 000 грн)

Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupе Premium

Німецький спортивний електрокар використовує технології батарей з Формули-1 із циліндричними елементами, які ефективніше охолоджуються під час швидкої зарядки.

Mercedes-AMG GT 53

Базова версія потужністю 536 к.с. забезпечує найкращу швидкість поповнення енергії серед автомобілів бренду.

Запас ходу (WLTP): 777,3 км

Доданий запас ходу за сесію: 543,9 км

Час зарядки: 16 хвилин

Ціна: £103 275 (5 659 000 грн)

Xpeng G6 Long Range

Китайський кросовер демонструє рекордні показники у своєму ціновому сегменті завдяки використанню LFP-акумуляторів та розумному термоменеджменту.

Xpeng G6 Long Range

Система утримує максимальну потужність тривалий час без вимушеного скидання швидкості для захисту осередків.

Запас ходу (WLTP): 524,6 км

Доданий запас ходу за сесію: 366,9 км

Час зарядки: 12 хвилин

Ціна: £44 990 (2 465 000 грн)

BMW i3 50 xDrive First Edition

Перший електричний седан 3-ї серії для глобального ринку побудовано на спеціалізованій платформі Neue Klasse.

BMW i3 50 xDrive First Edition

Автомобіль отримав потужну силову установку та найдовший запас ходу в класі, що робить його чудовим вибором для далеких поїздок.

Запас ходу (WLTP): 906,1 км

Доданий запас ходу за сесію: 634,1 км

Час зарядки: 21 хвилина

Ціна: £57 905 (3 173 000 грн)

Volvo EX60 P12 AWD Plus

Шведський електричний кросовер у флагманській версії P12 AWD має настільки містку батарею, що здатен долати тривалі міжміські маршрути з великим запасом ходу.

Volvo EX60 P12 AWD Plus

Коротка зупинка на станції підзарядки дозволяє миттєво повернути достатній обсяг енергії для зворотного шляху.

Запас ходу (WLTP): 809,5 км

Доданий запас ходу за сесію: 566,5 км

Час зарядки: 19 хвилин

Ціна: £64 860 (орієнтовно 3 554 000 грн)

MG IM 5 100 Long Range

Аеродинамічний кузов фастбек дозволяє моделі IM 5 ефективно використовувати енергію акумулятора місткістю 100 кВт-год.

MG IM 5 100 Long Range

Повноцінна 800-вольтова система забезпечує вдвічі швидшу зарядку порівняно з базовими версіями без цієї технології.

Запас ходу (WLTP): 709,7 км

Доданий запас ходу за сесію: 497,3 км

Час зарядки: 17 хвилин

Ціна: £45 495 (2 493 000 грн)

BMW iX3 50 xDrive

Нове покоління електричного кросовера від BMW пропонує повнопривідну трансмісію та підтримку зарядки потужністю до 400 кВт.

BMW iX3 50 xDrive

Це дозволяє поповнювати місткість великої батареї за той самий час, що й у базових модифікаціях.

Запас ходу (WLTP): 793,4 км

Доданий запас ходу за сесію: 555,2 км

Час зарядки: 21 хвилина

Ціна: £60 655 (3 324 000 грн)

Porsche Taycan

Один із перших електромобілів із 800-вольтовою архітектурою продовжує утримувати високі позиції на ринку.

Porsche Taycan

Базова одномоторна версія демонструє найкращу ефективність у лінійці та забезпечує максимальний пробіг на кожній хвилині підключення до станції.

Запас ходу (WLTP): 677,5 км

Доданий запас ходу за сесію: 474,8 км

Час зарядки: 18 хвилин

Ціна: £91 196 (4 998 000 грн)

MG IM 6 100 Long Range

Преміальний іспансько-китайський кросовер створений як прямий конкурент популярних сімейних SUV, пропонуючи 800-вольтову зарядку в стандартній комплектації.

MG IM 6 100 Long Range

Одномоторна версія Long Range має вищу ефективність порівняно з повнопривідними модифікаціями.

Запас ходу (WLTP): 624,4 км

Доданий запас ходу за сесію: 437,7 км

Час зарядки: 17 хвилин

Ціна: £48 495 (2 658 000 грн)

Audi A6 E-tron Performance Sport

Електричний седан від Audi вирізняється високим рівнем аеродинаміки та побудований на новій платформі PPE з напругою 800 В.

Audi A6 E-tron Performance Sport

Для досягнення максимальної швидкості зарядки у 270 кВт автомобіль комплектується акумуляторним блоком місткістю 100 кВт-год.