0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple готує розумну камеру для дому без відеозапису

Технології&Авто
15
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Очікується, що Apple випустить розумну камеру у 2027 році.
Очікується, що Apple випустить розумну камеру у 2027 році.
Apple, за даними Bloomberg, розробляє розумну камеру для дому, яка не записуватиме відео. Пристрій має стати частиною нової екосистеми компанії для розумного будинку та працюватиме разом із домашнім хабом, який Apple може представити найближчим часом.

Якою буде нова камера Apple

За даними журналіста Bloomberg Марка Гурмана, камера має кодову назву J450 та стане доповненням до розумного домашнього дисплея J490. Пристрій матиме циліндричний корпус і дуже низьку частоту кадрів, через що не зможе використовуватися як звичайна камера відеоспостереження.
Натомість камера аналізуватиме навколишнє середовище за допомогою ШІ та повідомлятиме користувачу про події у вигляді текстових описів. Наприклад, вона зможе визначати, коли людина заходить до кімнати, використовуючи розпізнавання облич.

Дані оброблятимуться безпосередньо на пристрої

Гурман стверджує, що пристрій використовуватиме технологію, схожу на ту, яку Apple нібито розробляє для майбутніх AirPods із камерами. Йдеться про сенсори зображення з вбудованим ШІ, які можуть обробляти дані безпосередньо на пристрої. Такий підхід дозволяє не передавати повноцінні зображення на сервери та не зберігати їх.
Схожий принцип уже використовується в Apple Home. Функція «Виявлення активності» для камер HomeKit Secure Video може припиняти трансляцію та запис відео, але продовжувати відстежувати рух.
За словами Гурмана, нова камера взагалі не створюватиме відеозаписів — користувач отримуватиме лише текстову інформацію про те, що відбувається в будинку.

Коли Apple може випустити камеру

Очікується, що Apple випустить розумну камеру у 2027 році.
За матеріалами:
mezha.media
AppleТехнікаШІ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems