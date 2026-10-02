Apple готує розумну камеру для дому без відеозапису

Очікується, що Apple випустить розумну камеру у 2027 році.

Apple, за даними Bloomberg, розробляє розумну камеру для дому, яка не записуватиме відео. Пристрій має стати частиною нової екосистеми компанії для розумного будинку та працюватиме разом із домашнім хабом, який Apple може представити найближчим часом.

Якою буде нова камера Apple

За даними журналіста Bloomberg Марка Гурмана, камера має кодову назву J450 та стане доповненням до розумного домашнього дисплея J490. Пристрій матиме циліндричний корпус і дуже низьку частоту кадрів, через що не зможе використовуватися як звичайна камера відеоспостереження.

Натомість камера аналізуватиме навколишнє середовище за допомогою ШІ та повідомлятиме користувачу про події у вигляді текстових описів. Наприклад, вона зможе визначати, коли людина заходить до кімнати, використовуючи розпізнавання облич.

Дані оброблятимуться безпосередньо на пристрої

Гурман стверджує, що пристрій використовуватиме технологію, схожу на ту, яку Apple нібито розробляє для майбутніх AirPods із камерами. Йдеться про сенсори зображення з вбудованим ШІ, які можуть обробляти дані безпосередньо на пристрої. Такий підхід дозволяє не передавати повноцінні зображення на сервери та не зберігати їх.

Схожий принцип уже використовується в Apple Home. Функція «Виявлення активності» для камер HomeKit Secure Video може припиняти трансляцію та запис відео, але продовжувати відстежувати рух.

За словами Гурмана, нова камера взагалі не створюватиме відеозаписів — користувач отримуватиме лише текстову інформацію про те, що відбувається в будинку.

Коли Apple може випустити камеру