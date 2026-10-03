Найкращі недорогі смартфони для купівлі у 2026 році (фото)

Експерти The Guardian протестували актуальні смартфони та обрали 5 моделей у діапазоні від 150 до 600 євро, які варто розглянути для придбання восени 2026 року.

Перед покупкою варто одразу визначити пріоритети: комусь важливіша камера, комусь — автономність, продуктивність або якість екрану.

Не менш важливим є термін програмної підтримки — тривалі оновлення дозволяють користуватися смартфоном довше й не міняти його через кілька років.

Samsung Galaxy A37 — універсальний бюджетний смартфон

Ціна: від €350

Galaxy A37 назвали практично ідеальним смартфоном за свою ціну.

Однією з головних переваг моделі стала тривала програмна підтримка: компанія обіцяє шість років оновлень з моменту виходу пристрою у квітні 2026 року — до 2032 року.

Samsung Galaxy A37

Смартфон отримав 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою 120 Гц, чіп Exynos 1480, 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач на 128 або 256 ГБ.

Основна камера оснащена 50-мегапіксельним сенсором, а акумулятор має ємність 5000 мАг.

Також підтримується швидка дротова зарядка потужністю 45 Вт.

Завдяки скляній задній панелі Galaxy A37 у руці не відчувається як бюджетний смартфон, а недосвідчене око може сприйняти його за значно дорожчий Galaxy S26+.

У порівнянні з попередником Galaxy A36 виробник поліпшив захист корпусу від пилу та води (IP68), а новий чіпсет Exynos 1480 впевнено справляється з повсякденними завданнями та дозволяє швидко перемикатися між додатками.

Motorola Edge 70 Fusion — для тих, кому важливий акумулятор

Ціна: від €380

Головна перевага Motorola Edge 70 Fusion — акумулятор ємністю 7000 мАг.

У тесті PCMark смартфон протримався 24 години 35 хвилин, а при звичайному використанні здатний працювати до двох днів без підзарядки.

Motorola Edge 70 Fusion

Смартфон оснащений 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 144 Гц, чіпом Snapdragon 7s Gen 3, 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті.

Також передбачено захист за стандартом IP68/IP69 від занурення у воду та гарячих струменів води.

Мінусом стали відносно короткий термін програмної підтримки — три роки оновлень Android — та обмежений вибір кольорів для версії з акумулятором на 7000 мАг.

Google Pixel 9a — недорогий смартфон із хорошою камерою

Ціна: від €350

Pixel 9a став вибором The Guardian для тих, кому насамперед важлива камера.

Незважаючи на появу новішого Pixel 10a, Google знизила вартість попереднього покоління, зробивши Pixel 9a однією з найкращих і найдоступніших пропозицій на ринку середньобюджетних камерофонів.

Google Pixel 9a

Експерти відзначають якість обчислювальної фотографії Google: знімки вирізняються насиченими кольорами та природними відтінками шкіри, а функції ШІ спрощують обробку фотографій. По суті, це ідеальний смартфон типу «наведи й знімай».

Крім того, смартфон отримав 6,3-дюймовий pOLED-екран із частотою 120 Гц, чіп Tensor G4, 8 ГБ оперативної пам’яті та акумулятор ємністю 5100 мАг.

Підтримка пристрою заявлена до 2032 року.

Головний недолік — не найвища ігрова продуктивність і повільна зарядка потужністю 23 Вт.

iPhone 16e — найдоступніший варіант від Apple

Ціна: від 600 євро

Для шанувальників Apple у списку опинився iPhone 16e. Це фактично наступник лінійки iPhone SE, який пропонує доступ до iOS та екосистеми Apple за нижчою ціною порівняно з актуальними флагманами.

iPhone 16e

Смартфон оснащений чіпом A18, 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм із частотою 60 Гц та основною камерою на 48 Мп. Автономність може сягати двох днів, а корпус має захист за стандартом IP68.

При цьому смартфон отримав лише одну основну камеру на 48 Мп і залишився без надширококутного модуля, а частота оновлення екрана обмежена 60 Гц.

Після виходу iPhone 17e ціна на iPhone 16e спочатку знизилася до 500 євро, але потім зросла на тлі дефіциту пам’яті.

На ринку відновлених пристроїв цей смартфон можна знайти дешевше.

TCL 60R 5G — ультрабюджетний варіант

Ціна: від €130

Для покупців із максимально обмеженим бюджетом автори виділили TCL 60R 5G.

Особливо вражає екран: це 6,7-дюймова IPS LCD-панель із високою яскравістю та частотою 120 Гц. Це навіть більше, ніж у дорожчого iPhone 16e.

TCL 60R 5G

Стереодинаміки також роблять телефон гарним варіантом для перегляду відео.

За продуктивність відповідає MediaTek Dimensity 6300, потужності якого з запасом вистачає для всіх базових повсякденних завдань.

Смартфон легко витримує до 2 днів помірного використання на одному заряді завдяки батареї на 5200 мАг.

TCL також отримала золотий рейтинг EcoVadis за якість збірки.