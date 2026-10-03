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BMW представила седан 3 Series (фото)

Технології&Авто
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BMW 3 Series (G50)
BMW 3 Series (G50)
BMW представила нове покоління 3 Series G50, яке стане однією з ключових моделей бренду 2027 року. Седан отримав оновлений дизайн у стилі Neue Klasse, сучасні технології та бензинові двигуни з 48-вольтовою м’якою гібридною системою. При цьому BMW не відмовилася від чотири- та шестициліндрових моторів.
Про це повідомляє autoblog.com.
Топовою версією стала BMW M350 xDrive. Автомобіль оснащений 3,0-літровим турбованим рядним шестициліндровим двигуном та 17-сильним електромотором.
Загальна потужність становить 437 к.с., а крутний момент — 428 фунт-футів. До 60 миль/год (96 км/год) седан розганяється за 3,9 секунди.
Топовою версією стала BMW M<sup><small>350</small></sup> xDrive
Топовою версією стала BMW M350 xDrive
Повний привід xDrive та 8-ступенева автоматична коробка входять до стандартної комплектації.
Седан отримав оновлений дизайн у стилі Neue Klasse
Седан отримав оновлений дизайн у стилі Neue Klasse
Для тих, кому не потрібна версія M350, BMW пропонує 330 та 330 xDrive. Вони отримали 2,0-літровий турбований чотирициліндровий двигун із 48-вольтовою гібридною системою.
Потужність становить 255 к.с., а розгін до 60 миль/год займає 5,9 секунди. Максимальна швидкість усіх версій із відповідними спортивними шинами обмежена 155 миль/год (250 км/год).
Новий седан BMW 3 Series
Новий седан BMW 3 Series
Седан також отримав перероблене шасі, ширшу колію, довшу колісну базу, нове кермове управління та вдосконалену підвіску.
В інтер’єрі встановлено 17,9-дюймовий центральний дисплей, систему BMW Operating System X та проєкційний Panoramic iDrive.
Інтерʼєр нового седану BMW 3 Series
Інтерʼєр нового седану BMW 3 Series
Для M350 передбачена функція Drift Moment, яка дозволяє передавати тягу на задню вісь для контрольованого ковзання.
Ціна нової BMW 330 у США стартує від 49 900 доларів, а 330 xDrive коштує від 51 900 доларів. За M350 xDrive просять від 65 900 доларів без урахування доставки.
Продажі нового покоління BMW 3 Series очікуються до кінця 2026 року.
За матеріалами:
uamotors
Авто
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