BMW представила седан 3 Series (фото)

BMW представила нове покоління 3 Series G50, яке стане однією з ключових моделей бренду 2027 року. Седан отримав оновлений дизайн у стилі Neue Klasse, сучасні технології та бензинові двигуни з 48-вольтовою м’якою гібридною системою. При цьому BMW не відмовилася від чотири- та шестициліндрових моторів.

Про це повідомляє autoblog.com.

Топовою версією стала BMW M 350 xDrive. Автомобіль оснащений 3,0-літровим турбованим рядним шестициліндровим двигуном та 17-сильним електромотором.

Загальна потужність становить 437 к.с., а крутний момент — 428 фунт-футів. До 60 миль/год (96 км/год) седан розганяється за 3,9 секунди.

Топовою версією стала BMW M 350 xDrive

Повний привід xDrive та 8-ступенева автоматична коробка входять до стандартної комплектації.

Седан отримав оновлений дизайн у стилі Neue Klasse

Для тих, кому не потрібна версія M 350 , BMW пропонує 330 та 330 xDrive. Вони отримали 2,0-літровий турбований чотирициліндровий двигун із 48-вольтовою гібридною системою.

Потужність становить 255 к.с., а розгін до 60 миль/год займає 5,9 секунди. Максимальна швидкість усіх версій із відповідними спортивними шинами обмежена 155 миль/год (250 км/год).

Новий седан BMW 3 Series

Седан також отримав перероблене шасі, ширшу колію, довшу колісну базу, нове кермове управління та вдосконалену підвіску.

В інтер’єрі встановлено 17,9-дюймовий центральний дисплей, систему BMW Operating System X та проєкційний Panoramic iDrive.

Інтерʼєр нового седану BMW 3 Series

Для M 350 передбачена функція Drift Moment, яка дозволяє передавати тягу на задню вісь для контрольованого ковзання.

Ціна нової BMW 330 у США стартує від 49 900 доларів, а 330 xDrive коштує від 51 900 доларів. За M 350 xDrive просять від 65 900 доларів без урахування доставки.