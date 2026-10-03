BMW представила седан 3 Series (фото)

BMW представила нове покоління 3 Series G50, яке стане однією з ключових моделей бренду 2027 року. Седан отримав оновлений дизайн у стилі Neue Klasse, сучасні технології та бензинові двигуни з 48-вольтовою м’якою гібридною системою. При цьому BMW не відмовилася від чотири- та шестициліндрових моторів. Про це повідомляє autoblog.com. Топовою версією стала BMW M xDrive. Автомобіль оснащений 3,0-літровим турбованим рядним шестициліндровим двигуном та 17-сильним електромотором. 350 Загальна потужність становить 437 к.с., а крутний момент — 428 фунт-футів. До 60 миль/год (96 км/год) седан розганяється за 3,9 секунди. Топовою версією стала BMW M xDrive 350 Повний привід xDrive та 8-ступенева автоматична коробка входять до стандартної комплектації. Седан отримав оновлений дизайн у стилі Neue Klasse Для тих, кому не потрібна версія M , BMW пропонує 330 та 330 xDrive. Вони отримали 2,0-літровий турбований чотирициліндровий двигун із 48-вольтовою гібридною системою. 350 Потужність становить 255 к.с., а розгін до 60 миль/год займає 5,9 секунди. Максимальна швидкість усіх версій із відповідними спортивними шинами обмежена 155 миль/год (250 км/год). Новий седан BMW 3 Series Седан також отримав перероблене шасі, ширшу колію, довшу колісну базу, нове кермове управління та вдосконалену підвіску. В інтер’єрі встановлено 17,9-дюймовий центральний дисплей, систему BMW Operating System X та проєкційний Panoramic iDrive. Інтерʼєр нового седану BMW 3 Series Для M передбачена функція Drift Moment, яка дозволяє передавати тягу на задню вісь для контрольованого ковзання. 350 Ціна нової BMW 330 у США стартує від 49 900 доларів, а 330 xDrive коштує від 51 900 доларів. За M xDrive просять від 65 900 доларів без урахування доставки. 350 Продажі нового покоління BMW 3 Series очікуються до кінця 2026 року.