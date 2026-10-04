Найпопулярніші сімейні авто у 2026 році

Згідно з останнім дослідженням iSeeCars, що охопило понад два мільйони вживаних машин, саме реальна інтенсивність експлуатації демонструє справжню прихильність водіїв до конкретних моделей. Хоча гібриди є лідерами за середніми показниками пробігу серед усіх типів силових установок, у сімейному сегменті більшість авто все ще залишаються бензиновими.

Про це пише видання SlashGear.

Рейтинг сімейних автомобілів

Chrysler Pacifica/Voyager

Ці дві модельні лінії мінівенів побудовані на спільній платформі, тому фахівці часто об’єднують їх в одну категорію.

Chrysler Pacifica став найпопулярнішим мінівеном, де автовласники долають у середньому близько 33 590 км на рік.

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Цей показник є абсолютним рекордом серед усіх категорій транспортних засобів. Дешевша версія Voyager також показує разючий результат — близько 33 070 км за рік.

Chrysler Pacifica

Автомобілі оснащуються 3,6-літровим двигуном V6 та розраховані на 7 пасажирських місць.

Складні сидіння Stow 'n Go, які забираються в підлогу, забезпечують відмінні можливості для трансформації салонного та багажного простору.

Базова гарантія на авто становить 3 роки або майже 58 000 км.

Chevrolet Suburban

Повнорозмірний позашляховик Chevrolet Suburban є найбільшим у лінійці бренду та може вмістити до 8 чи навіть 9 пасажирів у версії з переднім диваном.

Водії цієї моделі проїжджають у середньому 31 585 км на рік.

Модель забезпечує максимальний простір для ніг пасажирів і великий об’єм багажника.

Chevrolet Suburban

Базовий двигун V8 має значні витрати пального — близько 13,8 л на 100 км у змішаному циклі, проте доступний турбодизель пропонує значно більшу екологічність та економію — близько 10,2 л на 100 км.

Салон оснащений 17,7-дюймовим сенсорним екраном, трьохзонним клімат-контролем та 6 USB-портами.

Гарантія покриває 3 роки або 58 000 км загального пробігу та 5 років або 96 500 км на силову установку.

Kia Carnival

Kia називає Carnival не класичним мінівеном, а багатофункціональним автомобілем (MPV) із зовнішнім дизайном, наближеним до кросоверів.

Власники цих авто проїжджають у середньому 30 390 км на рік.

Модель пропонується у варіантах на 7 або 8 місць і комплектується 3,5-літровим мотором V6.

Kia Carnival

Головні переваги автомобіля — великий багажний відсік, зсувні сидіння другого ряду для зручного доступу та сучасні цифрові дисплеї діагоналлю 12,3 дюйма.

Виробник надає одну з найдовших гарантій на ринку: 5 років або 96 500 км основної гарантії та 10 років або 160 000 км на силову установку.

GMC Yukon XL

Великий позашляховик GMC Yukon XL пропонує розширену колісну базу, що гарантує додатковий комфорт пасажирам та збільшену місткість.

Щорічний середній пробіг серед власників цієї моделі становить 30 148 км.

Залежно від конфігурації авто комплектується двигунами V8 об’ємом 5,3 л або 6,2 л.

GMC Yukon XL

Витрата пального варіюється від 11,8 л до 16,8 л на 100 км. У кабіні встановлено великий 16,8-дюймовий дисплей, камери внутрішнього огляду салону, системи бездротового підключення смартфонів та розважальний комплекс для задніх пасажирів.

Загальна гарантія становить 3 роки або 58 000 км.

Toyota Sienna

Ці єдиний повністю гібридний автомобіль у цьому списку, який водночас є й найпопулярнішим гібридом за рівнем експлуатації.

На ньому долають у середньому 27 950 км на рік.

Силова установка потужністю 245 к.с. складається з 2,5-літрового бензинового мотора та двох електромоторів.

Toyota Sienna

Гібрид вирізняється високою економічністю: витрата пального становить приблизно 6,7 л на 100 км у місті та 6,5 л на 100 км на трасі.