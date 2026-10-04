Найпопулярніші сімейні авто у 2026 році

Згідно з останнім дослідженням iSeeCars, що охопило понад два мільйони вживаних машин, саме реальна інтенсивність експлуатації демонструє справжню прихильність водіїв до конкретних моделей. Хоча гібриди є лідерами за середніми показниками пробігу серед усіх типів силових установок, у сімейному сегменті більшість авто все ще залишаються бензиновими.
Цей показник є абсолютним рекордом серед усіх категорій транспортних засобів. Дешевша версія Voyager також показує разючий результат — близько 33 070 км за рік.
Автомобілі оснащуються 3,6-літровим двигуном V6 та розраховані на 7 пасажирських місць.
Складні сидіння Stow 'n Go, які забираються в підлогу, забезпечують відмінні можливості для трансформації салонного та багажного простору.
Базова гарантія на авто становить 3 роки або майже 58 000 км.
Chevrolet Suburban
Повнорозмірний позашляховик Chevrolet Suburban є найбільшим у лінійці бренду та може вмістити до 8 чи навіть 9 пасажирів у версії з переднім диваном.
Водії цієї моделі проїжджають у середньому 31 585 км на рік.
Модель забезпечує максимальний простір для ніг пасажирів і великий об’єм багажника.
Базовий двигун V8 має значні витрати пального — близько 13,8 л на 100 км у змішаному циклі, проте доступний турбодизель пропонує значно більшу екологічність та економію — близько 10,2 л на 100 км.
Салон оснащений 17,7-дюймовим сенсорним екраном, трьохзонним клімат-контролем та 6 USB-портами.
Гарантія покриває 3 роки або 58 000 км загального пробігу та 5 років або 96 500 км на силову установку.
Kia Carnival
Kia називає Carnival не класичним мінівеном, а багатофункціональним автомобілем (MPV) із зовнішнім дизайном, наближеним до кросоверів.
Власники цих авто проїжджають у середньому 30 390 км на рік.
Модель пропонується у варіантах на 7 або 8 місць і комплектується 3,5-літровим мотором V6.
Головні переваги автомобіля — великий багажний відсік, зсувні сидіння другого ряду для зручного доступу та сучасні цифрові дисплеї діагоналлю 12,3 дюйма.
Виробник надає одну з найдовших гарантій на ринку: 5 років або 96 500 км основної гарантії та 10 років або 160 000 км на силову установку.
GMC Yukon XL
Великий позашляховик GMC Yukon XL пропонує розширену колісну базу, що гарантує додатковий комфорт пасажирам та збільшену місткість.
Щорічний середній пробіг серед власників цієї моделі становить 30 148 км.
Залежно від конфігурації авто комплектується двигунами V8 об’ємом 5,3 л або 6,2 л.
Витрата пального варіюється від 11,8 л до 16,8 л на 100 км. У кабіні встановлено великий 16,8-дюймовий дисплей, камери внутрішнього огляду салону, системи бездротового підключення смартфонів та розважальний комплекс для задніх пасажирів.
Загальна гарантія становить 3 роки або 58 000 км.
Toyota Sienna
Ці єдиний повністю гібридний автомобіль у цьому списку, який водночас є й найпопулярнішим гібридом за рівнем експлуатації.
На ньому долають у середньому 27 950 км на рік.
Силова установка потужністю 245 к.с. складається з 2,5-літрового бензинового мотора та двох електромоторів.
Гібрид вирізняється високою економічністю: витрата пального становить приблизно 6,7 л на 100 км у місті та 6,5 л на 100 км на трасі.
Серед сімейних опцій доступні вбудований пилосос, холодильник у центральній консолі, 4-зонний клімат-контроль та повний набір систем активної безпеки вже в базовій комплектації.