Білл Гейтс попереджає про небезпеку ШІ: технологія може призвести до загибелі мільярда людей
Співзасновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що штучний інтелект уже достатньо потужний, щоб за певних обставин спричинити події, внаслідок яких можуть загинути до мільярда людей.
Про це повідомляє Bloomberg.
Чи справді ШІ може стати причиною загибелі людей
За словами Гейтса, найбільшу небезпеку становить поєднання сучасних інструментів ШІ з людьми, які мають намір використати їх на шкоду.
«Ніколи ще не було настільки потужної зброї, як поєднання людей зі злими намірами та новітніх інструментів ШІ», — заявив він.
Гейтс визнав, що повністю знищити людство за допомогою ШІ було б складно.
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Водночас, за його словами, технологія вже достатньо потужна, щоб спричинити події з величезною кількістю жертв.
На тлі цих ризиків він виступив за обов’язкове державне регулювання штучного інтелекту. На думку Гейтса, покладатися лише на саморегулювання технологічних компаній недостатньо.
Він закликав владу США запровадити обов’язкові правила безпеки для розробників і систем штучного інтелекту.
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