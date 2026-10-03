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Названо найпопулярніші електромобілі в Україні

Технології&Авто
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Електромобілі, що обирають українці в цьому році
Електромобілі, що обирають українці в цьому році, Фото: magnific
Від початку року українці придбали 22,2 тис. електромобілів (BEV). Найбільший попит серед нових моделей мав BYD Sea Lion 06 EV, а на вторинному ринку лідером стала Tesla Model Y.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Із загальної кількості придбаних із січня по серпень електрокарів 3,7 тис. були новими, ще 18,5 тис. — вживаними.
Серед нових моделей найбільшим попитом користувався BYD Sea Lion 06 EV — за вісім місяців придбали 534 такі автомобілі.
До п’ятірки лідерів також увійшли:
  • BYD Leopard 3 — 493 авто;
  • Zeekr 001 — 311;
  • Volkswagen Id. Unyx — 271;
  • Zeekr 7X — 244.
На вторинному ринку перше місце посіла Tesla Model Y — українці придбали 2 471 автомобіль цієї моделі.
До ТОП-5 електромобілів з пробігом також потрапили:
  • Nissan Leaf — 2429 авто;
  • Tesla Model 3 — 2291;
  • Chevrolet Bolt — 1021;
  • Kia Niro EV — 831.
Раніше Finance.ua писав, що ринок електромобілів стрімко розширюється, а разом із кількістю моделей зростає важливість питання їхньої довгострокової надійності. У 2026 році до списку найбільш надійних потрапили представники Ford, Volvo, Porsche та Hyundai.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоЕлектромобіліАвторинок України
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