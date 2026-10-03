Названо найпопулярніші електромобілі в Україні

Електромобілі, що обирають українці в цьому році, Фото: magnific

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Сьогодні 19:15 —

Від початку року українці придбали 22,2 тис. електромобілів (BEV). Найбільший попит серед нових моделей мав BYD Sea Lion 06 EV, а на вторинному ринку лідером стала Tesla Model Y.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Із загальної кількості придбаних із січня по серпень електрокарів 3,7 тис. були новими, ще 18,5 тис. — вживаними.

Серед нових моделей найбільшим попитом користувався BYD Sea Lion 06 EV — за вісім місяців придбали 534 такі автомобілі.

До п’ятірки лідерів також увійшли:

BYD Leopard 3 — 493 авто;

Zeekr 001 — 311;

Volkswagen Id. Unyx — 271;

Zeekr 7X — 244.

На вторинному ринку перше місце посіла Tesla Model Y — українці придбали 2 471 автомобіль цієї моделі.

До ТОП-5 електромобілів з пробігом також потрапили:

Nissan Leaf — 2429 авто;

Tesla Model 3 — 2291;

Chevrolet Bolt — 1021;

Kia Niro EV — 831.