OpenAI оновила генератор зображень

OpenAI представила генератор зображень Images 2.6, який працює на 50% швидше та вміє створювати GIF. Оновлена модель уже доступна в ChatGPT, Codex та через API.

Як працює створення анімації

Користувач може описати потрібну зациклену анімацію текстом або завантажити статичне зображення чи ескіз і вказати, що саме має рухатися. Створений GIF можна відредагувати у чаті, змінити швидкість відтворення, завантажити або поширити.

Водночас ChatGPT поки не вміє редагувати завантажені користувачем GIF. Функція працює лише з анімаціями, створеними самим сервісом, або зі статичними зображеннями, які він перетворює на GIF.

Які ще можливості з’явилися в Images 2.6

Images 2.6 також краще зберігає зовнішність персонажів, одяг, товари та інші деталі під час послідовного редагування. Ще одна нова функція дозволяє зберегти фотографію як постійний зразок, дати їй назву, а потім використовувати в інших чатах через згадку з символом @ без повторного завантаження файла.

Дві версії моделі для розробників

Для розробників OpenAI випустила дві версії моделі. GPT-Image-2.6 Flare орієнтована на швидкість і за низьких налаштувань якості може створити зображення приблизно за шість секунд. GPT-Image-2.6 Sunburst призначена для детальніших робіт і краще зберігає узгодженість зображення під час редагувань.

В API також з’явилися точкове позначення ділянок для редагування, експорт у форматі SVG та параметр complexity. Він визначає, скільки обчислень модель витратить на планування композиції: низький рівень підходить для швидких змін, а середній і високий — для складних сцен із великою кількістю вимог.

Де доступна нова модель

Images 2.6 доступна в усіх тарифах ChatGPT на комп’ютерах, смартфонах і у вебверсії. Створення GIF розгортається поступово, тому функція може з’явитися не в усіх користувачів одночасно.