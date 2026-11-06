Скільки коштують 100 км на електромобілі: порівняння домашньої та публічної зарядки

Проїхати 100 км на електромобілі можна приблизно за 39 грн, якщо заряджати його вдома вночі за двозонним тарифом. На швидкій публічній станції така сама відстань коштуватиме близько 396 грн.

Інститут досліджень авторинку порівняв ціни на домашню та публічну зарядку й пояснив, від чого залежать витрати власників електрокарів.

Про дослідження

Для порівняння витрат аналітики використали середнє споживання електроенергії на рівні 18 кВт·год на 100 км. Саме цей показник взяли за основу для розрахунку вартості поїздки.

Вартість домашньої зарядки рахували за побутовими тарифами на електроенергію. Для публічних станцій використали дані Evboost станом на 3 листопада 2026 року. У розрахунках застосували медіанні ціни, тобто значення, яке перебуває посередині вибірки.

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Важливо враховувати, що фактичне споживання електроенергії залежить від конкретного автомобіля. Тому наведені суми дають змогу порівняти варіанти заряджання, але не є універсальною вартістю для кожного електромобіля.

Домашня зарядка

Найдешевше заряджати електромобіль удома вночі за умови використання двозонного лічильника. За тарифу 2,16 грн за кВт·год витрати на 100 км становитимуть приблизно 39 грн.

За звичайним побутовим тарифом 4,32 грн за кВт·год така сама відстань коштуватиме близько 78 грн.

Отже, нічна зарядка за двозонним лічильником дає змогу скоротити витрати приблизно вдвічі порівняно зі звичайним тарифом.

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Для домогосподарств із належно оформленим електроопаленням і для визначених категорій негазифікованих будинків з 1 жовтня до 30 квітня діють окремі умови. Перші 2 000 кВт·год за місяць коштують 2,64 грн/кВт·год. За кожну кіловат-годину понад цей обсяг ціна становить 4,32 грн.

«Ці 2 000 кВт·год охоплюють усе, що споживає оселя: опалення, побутові прилади й заряджання авто. Якщо до моменту зарядки ви вже використали цей обсяг, наступні кіловат-години коштуватимуть дорожче. Сам факт, що у вас є електромобіль, права на нижчу ціну не дає. Чи поширюються ці умови на ваше житло і як саме вам нараховують оплату, можна уточнити у свого постачальника», — зазначають аналітики.

Публічна зарядка

На публічних зарядних станціях вартість електроенергії суттєво вища. За даними Evboost медіанна ціна на станціях змінного струму AC становила 19,99 грн за кВт·год. За такого тарифу заряджання на 100 км обійдеться приблизно у 360 грн.

На швидших станціях постійного струму DC потужністю від 40 кВт медіанна ціна становила 21,99 грн за кВт·год. Відповідно, 100 км пробігу коштуватимуть близько 396 грн.

Таким чином, заряджання на публічних станціях може бути в кілька разів дорожчим за домашнє.

Як розрахувати власні витрати на зарядку

Щоб зрозуміти, скільки саме ви витрачаєте на електроенергію для автомобіля, можна скористатися даними за місяць.

Порахуйте витрати на домашню зарядку. Враховуйте лише електроенергію, спожиту автомобілем. Якщо у вас двозонний лічильник, окремо підсумуйте денне та нічне споживання. Додайте витрати на публічних станціях. Врахуйте всі платежі за заряджання, а також додаткову плату за паркування, час або простій, якщо вона була. Розрахуйте вартість 100 км. Поділіть загальну суму витрат на кількість кілометрів, які проїхали за місяць, і помножте результат на 100.

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Якщо ви лише плануєте придбати електромобіль, варто почати з аналізу звичних маршрутів. Оцініть, скільки електроенергії зможете отримувати вдома за ніч, як часто доведеться користуватися публічними станціями та скільки коштуватиме така зарядка.