Volkswagen заморозила розробку електричного Golf через брак коштів

Volkswagen тимчасово зупинила розробку електромобіля ID. Golf, який планують виробляти на заводі у Вольфсбурзі. Компанія наразі не має коштів для продовження робіт над цією електричною моделлю.

Про це повідомив керівник бренду Volkswagen Томас Шефер у внутрішньому інтерв’ю, передає Autocar.

Чому Volkswagen заморозила розробку ID. Golf

Шефер пояснив таке рішення напруженою фінансовою ситуацією на підприємстві: завод у Вольфсбурзі не досягнув запланованого рівня скорочення витрат і відстає від цільового показника на 300 млн євро за поточний рік. Ця сума стосується розриву між фактичними витратами підприємства та встановленою ціллю, а не вартості розробки самого ID. Golf.

Цікаво, що заводи Volkswagen у Емдені та Цвіккау виконують свої плани зі скорочення виробничих витрат.

Інженери зможуть повернутися до проєкту після впровадження додаткових заходів економії, однак конкретних термінів відновлення розробки не повідомляється. У компанії наголошують, що проєкт не скасували: йдеться про тимчасове замороження підготовчого етапу, пов’язане з фінансовими обмеженнями саме Вольфсбурзького підприємства.

Коли планують випустити електричний Golf

Спочатку очікувалося, що електричний Golf з’явиться у 2028 або 2029 році. Тепер запуск моделі запланований на початок 2030-х років. Електромобіль має базуватися на платформі Scalable Systems Platform (SSP), запуск якої також вже відкладали.